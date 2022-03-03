《社內相親》金世正喜劇演技獲讚「韓版Emma Stone」！又美又搞笑carry整部劇~

這週一剛剛開播的《社內相親》大家看了嗎？ 金世正飾演搞怪演技達人申夏莉、和《驅魔麵館》裡的形象180度大轉彎，精彩生動的演技獲得韓網一致好評！

《社內相親》改編自同名人氣網漫，講述女主角代替朋友去相親、不料對方竟是自己公司的社長，就此展開驚險刺激的「防止離職」辦公室戀情。 漫畫原作在韓國點閱次數超越1億6千萬次，電視劇版的收視率也從第一集4.9%飆到第二集6.5%，勢頭喜人。



劇中申夏莉（金世正 飾）是公司食品開發組的研究員，好友陳映書（薛仁雅 飾）是大財閥獨生女。 映書渴望不摻雜質的真愛卻總是被安排商業聯姻，所以拜託夏莉代替她出面，用各種怪異行為把相親對象嚇跑。



上一次夏莉替映書去相親時假裝被神附身、說相親男被充滿怨恨的處女鬼盯上，映書本人則在一旁扮演處女鬼本鬼，把相親男嚇到暈厥翻白眼，再也不敢來約映書：



얘들아...

김세정 신들린 연기 미쳤나봐ㅋㅋㅋ

친구 대신 선자리 나갔다가 다신 선자리 안 나가고 싶어서 일부러 컨셉 잡고 저러는 건데 진짜 웃겨서 죽을 거 같음사내맞선 pic.twitter.com/qKPEfTNzRe — 데이 (@d_rama_day) February 28, 2022

這次夏莉又替映書去相親，到現場才發現對方竟是自己公司的社長姜泰武（安孝燮 飾）！夏莉使出各種花招讓自己看起來討厭：一下假裝愛暴露和拜金，一下暗示自己身材是後天加工，還給兩個胸部起名字「薩曼莎和瑞秋」。 不料泰武反而看中了她的直爽，還接受她的開房邀約！



韓國網友認為金世正完全發揮了她在情景劇方面的才能，稱讚她堪比韓國的Emma Stone。 Emma Stone曾在2010年電影《破處女王》（緋聞教主）裡作出精彩的喜劇表演，並憑這個角色被提名金球獎金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角。



金世正把被鬼神附身和拜金女的非好感形象都演得十分可愛，令網友驚歎不已：「真的好會演，黑暗、喜劇、動作戲樣樣都行」、「還真的是『被神附身的演技』XD」、「快要被她笑死啦XD」、「幼稚直白的劇情都被她給救活了」、「 真的是K-Emma Stone」、「不僅是長相，連嗓音和演技都有像耶」、「這兩個片段真的太好笑，我也要被拉入坑了啦」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞