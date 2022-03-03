《社內相親》金世正喜劇演技獲讚「韓版Emma Stone」！又美又搞笑carry整部劇~

《社內相親》金世正喜劇演技獲讚「韓版Emma Stone」！又美又搞笑carry整部劇~

韓劇   2022年3月3日   星期四08:30   Sani   8

（封面圖源：Netflix@《社內相親》截圖）

這週一剛剛開播的《社內相親》大家看了嗎？ 金世正飾演搞怪演技達人申夏莉、和《驅魔麵館》裡的形象180度大轉彎，精彩生動的演技獲得韓網一致好評！

《社內相親》改編自同名人氣網漫，講述女主角代替朋友去相親、不料對方竟是自己公司的社長，就此展開驚險刺激的「防止離職」辦公室戀情。 漫畫原作在韓國點閱次數超越1億6千萬次，電視劇版的收視率也從第一集4.9%飆到第二集6.5%，勢頭喜人。
（圖源：《社內相親》海報）

劇中申夏莉（金世正 飾）是公司食品開發組的研究員，好友陳映書（薛仁雅 飾）是大財閥獨生女。 映書渴望不摻雜質的真愛卻總是被安排商業聯姻，所以拜託夏莉代替她出面，用各種怪異行為把相親對象嚇跑。
（圖源：Netflix@《社內相親》截圖）

上一次夏莉替映書去相親時假裝被神附身、說相親男被充滿怨恨的處女鬼盯上，映書本人則在一旁扮演處女鬼本鬼，把相親男嚇到暈厥翻白眼，再也不敢來約映書：
（圖源：Netflix@《社內相親》截圖）

這次夏莉又替映書去相親，到現場才發現對方竟是自己公司的社長姜泰武（安孝燮 飾）！夏莉使出各種花招讓自己看起來討厭：一下假裝愛暴露和拜金，一下暗示自己身材是後天加工，還給兩個胸部起名字「薩曼莎和瑞秋」。 不料泰武反而看中了她的直爽，還接受她的開房邀約！
（圖源：Netflix@《社內相親》截圖）

韓國網友認為金世正完全發揮了她在情景劇方面的才能，稱讚她堪比韓國的Emma Stone。 Emma Stone曾在2010年電影《破處女王》（緋聞教主）裡作出精彩的喜劇表演，並憑這個角色被提名金球獎金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角。

金世正把被鬼神附身和拜金女的非好感形象都演得十分可愛，令網友驚歎不已：「真的好會演，黑暗、喜劇、動作戲樣樣都行」、「還真的是『被神附身的演技』XD」、「快要被她笑死啦XD」、「幼稚直白的劇情都被她給救活了」、「 真的是K-Emma Stone」、「不僅是長相，連嗓音和演技都有像耶」、「這兩個片段真的太好笑，我也要被拉入坑了啦」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 薩曼莎&瑞秋😂🤣
    1小時前
  • Harper幾靚女
    1小時前
  • 女主造型師應記一功，因為女主真的很漂亮。
    1小時前
  • 萬年老套的高富帥白富美 人物在變而已
    1小時前
  • Cp感不高
    31分前
→更多留言...(3)
在Facebook上的留言
主頁 » 韓劇 » 《社內相親》金世正喜劇演技獲讚「韓版Emma Stone」！又美又搞笑carry整部劇~
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手