2022年最美女演員：孫藝真&李世榮&韓韶禧全上榜，奪冠的是這位！

韓國娛樂圈就是花田，女明星們各個貌美如花，但誰又是廣大民眾心目中最美的女演員呢？

輿論調查網站「KingChoice」最近就公開了「2022年最美女演員」票選結果，不少我們熟知的韓劇女星都上榜，不過誰會是冠軍呢？ 一起來看看吧。

TOP 10.金裕貞

童星出身的金裕貞，從小到大完全是「套娃式」成長，五官等比例放大，從小美到大的典型代表，小時候可愛軟糯，長大了更是氣質卓越，期待她更多的好作品、好角色。



TOP 9.韓韶禧

從「韓劇最美小三」的稱號來看，韓韶禧的美貌是被廣大觀眾所認可的，她不僅人長得美，還演員可塑性超強，為角色增重也毫無怨言，從小三演到女臥底，再到純欲風女大學生，沒有她詮釋不了的形象。



TOP 8.宋慧喬

從未掉出過「韓國最美女星」榜單就是對喬妹美貌的認可，年輕時青春朝氣，40歲了穩重優雅，歲月沉澱沒讓她變老，只是讓她越來越「經典」。



TOP 7.孫藝真

孫藝真之所以被稱為「孫仙」就是因為她散發出的仙女氣質，容貌沒有侵略性，是連女生看了都會想和她做朋友的類型，既有女人的優雅成熟，又有女生的嬌俏可愛，在此不得不感歎一句「好羨慕炫彬啊！」



TOP 6. 秀智

「國民初戀」、「行走的Dior」，秀智站在那裡就是一幅名畫，清純玉女永遠的代名詞。



TOP 5.金高銀

雖然不是第一眼美女，但金高銀絕對有讓人越看越沉陷的魔性魅力，單純無害的笑容是她最大的武器。



TOP 4. 李世榮

從小為了防止李世榮被拐賣，父母決定讓她當演員，可想而知李世榮絕對是母胎美女。《衣袖紅鑲邊》中李世榮不僅讓大家看到了她的美，更讓觀眾見識到她的演技，她一哭所有觀眾都跟著哭了。



TOP 3. 徐睿知

瘦卻豐滿，徐睿知是怎麼做到的？巴掌大的臉龐也超級精緻，連聲音都是超有性格。繼去年的一系列風波之後，徐睿知確定將於今年復出，主演tvN新劇《夏娃的緋聞》。



TOP 2. 金所炫

童星出身、母胎美女的又一大代表人物，人美還演技好，戲路多變。



TOP1. Blackpink Jisoo

從愛豆到演員Jisoo成長迅速，雖然《雪滴花》裡演技被觀眾們大吐槽，但沒有一個人會說「Jisoo不好看」。Jisoo也經常因為美貌而登上韓國熱搜。



以上的名單，有你們的本命嗎？

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