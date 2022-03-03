《社内相亲》金世正喜剧演技获赞「韩版Emma Stone」！又美又搞笑carry整部剧~

这周一刚刚开播的《社内相亲》大家看了吗？ 金世正饰演搞怪演技达人申夏莉、和《驱魔面馆》里的形象180度大转弯，精彩生动的演技获得韩网一致好评！

《社内相亲》改编自同名人气网漫，讲述女主角代替朋友去相亲、不料对方竟是自己公司的社长，就此展开惊险刺激的「防止离职」办公室恋情。 漫画原作在韩国点阅次数超越1亿6千万次，电视剧版的收视率也从第一集4.9%飙到第二集6.5%，势头喜人。



剧中申夏莉（金世正 饰）是公司食品开发组的研究员，好友陈映书（薛仁雅 饰）是大财阀独生女。 映书渴望不掺杂质的真爱却总是被安排商业联姻，所以拜托夏莉代替她出面，用各种怪异行为把相亲对象吓跑。



上一次夏莉替映书去相亲时假装被神附身、说相亲男被充满怨恨的处女鬼盯上，映书本人则在一旁扮演处女鬼本鬼，把相亲男吓到晕厥翻白眼，再也不敢来约映书：



얘들아...

김세정 신들린 연기 미쳤나봐ㅋㅋㅋ

친구 대신 선자리 나갔다가 다신 선자리 안 나가고 싶어서 일부러 컨셉 잡고 저러는 건데 진짜 웃겨서 죽을 거 같음사내맞선 pic.twitter.com/qKPEfTNzRe — 데이 (@d_rama_day) February 28, 2022

这次夏莉又替映书去相亲，到现场才发现对方竟是自己公司的社长姜泰武（安孝燮 饰）！夏莉使出各种花招让自己看起来讨厌：一下假装爱暴露和拜金，一下暗示自己身材是后天加工，还给两个胸部起名字「萨曼莎和瑞秋」。 不料泰武反而看中了她的直爽，还接受她的开房邀约！



韩国网友认为金世正完全发挥了她在情景剧方面的才能，称赞她堪比韩国的Emma Stone。 Emma Stone曾在2010年电影《破处女王》（绯闻教主）里作出精彩的喜剧表演，并凭这个角色被提名金球奖金球奖最佳音乐及喜剧类电影女主角。



金世正把被鬼神附身和拜金女的非好感形象都演得十分可爱，令网友惊叹不已：「真的好会演，黑暗、喜剧、动作戏样样都行」、「还真的是『被神附身的演技』XD」、「快要被她笑死啦XD」、「幼稚直白的剧情都被她给救活了」、「 真的是K-Emma Stone」、「不仅是长相，连嗓音和演技都有像耶」、「这两个片段真的太好笑，我也要被拉入坑了啦」。

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