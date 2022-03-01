「兩人Kiss了啊，『哥哥～我最近食慾大增了』」《Running Man》劉在錫調侃金鍾國與宋智孝拍MV超曖昧

想問大神到底Replay幾次～XDD

《Running Man》27日播出的最新一集，成員們終於有討論到金鍾國與宋智孝在番外篇《Running Man向前衝》所拍的超甜蜜MV啦！

*前情提要：‎懵鍾CP粉快看！《Running Man向前衝》Haha把所有幻想都發揮了，指定金鍾國&宋智孝吻戲床戲樣樣來

「兩人Kiss了啊！她背後抱……智孝不是說什麼『我最近食慾大增』？智孝本來都不會撒嬌！」劉在錫淘淘不絕開講，還大肆模仿起宋智孝：「『哥哥～哥哥～我最近食慾大增了～』」



「然後鍾國害羞的說：『喔喔，是喔～？』」劉在錫說完金鍾國馬上反駁：「她都說食慾大增了，我能怎麼說？那都是MV的一部分！」



但是，劉在錫沒有要收手的意思，繼續不怕死的說：「那是MV還沒開拍的時候……」金鍾國沒等他講完就咬牙切齒怒吼：「是在拍的時候！都在旁邊拍著！那是過去的幸福畫面！」



事情很轉折的是，池錫辰說了一句「我真希望全國民能支持你們在一起」，結果劉在錫回應：「國民們現在可忙了！要忙於大選還有日常」大家砲火便莫名轉向池錫辰……宋智孝與金鍾國拍MV的話題就默默結束了，看來「王鼻子哥」真的要好好練練即興台詞了～XD



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