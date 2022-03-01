《少年法庭》從第一集就吸引觀眾目光的是她！27歲女演員李妍超反轉！劇中變身未滿14歲的觸法少年

Netflix在2月25日公開的原創電視劇集《少年法庭》，雖然題材不走科幻，不是喪屍，沒有太多的幻想元素，而是給人印象相當制式的法庭，卻在上線僅僅兩天，也進入了該平台的全球收視順位前10名。其中第一位驚悚登場的少年犯白成友（李妍飾）更是引發了觀眾們的關注。

《少年法庭》描述一位極度厭惡少年罪犯的法官沈恩錫（金惠秀飾）來到少年法庭任職右陪席法官，而左陪席法官車泰柱（金武烈飾）卻與她持相反看法，對於犯了錯而願意改過的少年敞開雙臂接納。當他們共同審理一件件少年犯罪事件，將展開哪些發人深省的故事？不過這部作品並不是在庇護這些少年，也不謾罵他們的脫序行為，在敘事上取得的絕妙的平衡點，公開後也大獲好評。

特別是在預告以及劇情最初登場的觸法少年白成友一角，聲稱自己患有思覺失調症並且還狂妄說著：「反正還沒滿14歲所以不會被抓去監獄關」在法庭上竟然笑出聲，從預告片中就吸引著觀眾們，加上她劇中的表現更是令人目不轉睛，可說是除了演技派主角金惠秀以外，最吸引觀眾們看下去的一大關鍵。在此同時，大家也留意到這位新演員李妍。



原來李妍是1995年出生的女演員，今年已經27歲，卻在劇中演出未滿14歲的觸法少年白成友，除了性別反轉就連年紀也無違和。觀眾們紛紛表示「演得完全能騙過我了」「1995年出生演出2008年的學生？」「還在想去哪裡找來這樣的男演員，原來是女生啊！」其實李妍曾演出過一些獨立電影以及短篇電視劇，最近的作品也是Netflix推出的《D.P逃兵追緝令》，她在劇中飾演丁海寅的妹妹，在她的IG上也不難看到比較女性化打扮的一面。



《少年法庭》的主演金惠秀也表示，在每一集當中飾演少年犯的新銳演員們，都表現出相當新穎的演技，呈現出的新鮮感讓她相當吃驚。《少年法庭》啟用四位演技派資深演員，加上多位新穎並具有存在感的年輕面孔，為觀眾們帶來相當融合的感覺，劇中並非討論這些犯錯的少年是否得到教訓，或是過度美化他們的犯罪為他們辯駁，而是希望大家正視社會的問題，這些少年犯錯的真正原因，以及他們渴求的關注。



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