《全知干预视角》BTOB李旼赫大秀360度完美肌肉！「其实镜头前不够真实，实际上在家是完全不穿的」

小编是半夜看到这一集的，精神瞬间变超好！XDDD

最新一期《全知干预视角》BTOB全员上节目，一开始是拍摄大家在家中的模样，其他人都在吃东西，而旼赫一早起床就开始锻炼自己的身材，本人表示这还是「淡季」时，没在营业的身材，实在是太惊人了！



一早先做伏地挺身与侧举哑铃，侧拍时手臂肌肉就相当壮硕，经纪人感叹：「一年的365天里，就有360天都会做运动，喜欢把自己的身材保持很好的状态，就连上音乐节目时，也会带著8kg的哑铃。」



「拍身材照时，会几个月都不吃饭，只吃蛋白质，对自己身材的自负心非常强。」旼赫也表示自己的确胜负欲很强，自我管理非常的彻底。



持续让观众们嘴巴撑大的各种锻炼镜头。



经纪人还补充说：「BTOB基本上练舞都是4、5个小时，因为练习室前面就是健身房，中间如果有休息时间，旼赫就会去健身房继续锻炼。」真的是太了不起了。



主持人问旼赫在家都不穿上衣，是不是太不真实了？旼赫表示真的不太真实，因为在家里，其实是什么都不穿的，全身完全不穿，自然的生活著。（忍不住想像了啦！XDDD）



▼比起影片前半段的旼赫，后面昌燮吃泡面的模样，就相当真实了，让小编好有共鸣啊～。



更多BTOB成员们生活与工作的面貌，可以回看这一期《全知干预视角》（2月26日播出的EP.189）

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