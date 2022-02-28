韓國首部軍事法庭劇《軍檢察官多伯曼》今首播！先公開片段安普賢驚悚吊掛牆外

（內含劇情與人物介紹！）先公開影片也太刺激～！！

tvN全新月火劇《軍檢察官多伯曼》今晚首播，觀眾們在收看之前，先來看看劇情及人物介紹、預告，還有第1集先公開片段吧！

《軍檢察官多伯曼》講述為了錢成為軍檢察官的都倍萬（安普賢 飾），與為了報仇而成為軍檢察官的車友仁（曹寶兒 飾）相遇，共同打擊軍隊內部的醜惡，成長為真正的軍檢察官之故事。



瘋狗軍檢察官「都倍萬」（安普賢 飾）

隸屬陸軍4師團。因為從小失去身為軍人的父母所以對軍隊非常反感，不過中學畢業時通過了司法司法，接受了律師龍文九的提議：當上軍檢察官，時間一到便可退伍成為最大律師事務所律師。他當軍檢察官就是為了錢，但隨著車友仁的出現，打亂了他的計畫。

一級操練軍檢察官檢「車仁友」（曹寶兒 飾）

陸軍4師團新任軍事檢察官，明明是財閥獨生女卻入伍成為軍檢，目睹了軍隊的惡行惡狀，不過對於一視同仁的都倍萬刮目相看，確信他能成為自己復仇的獵犬。

首位女師團長盧華映（吳娟受 飾）

陸軍4師團長，一位讓人心服口服服從的長官。看似完美的她，無法忍受男性在她之上，她利用龍文九也想讓IM防禦成為自己的最佳利器，即使利用了兒子她也在所不惜。

特殊部檢察官出身律師龍文九（金永敏 飾）

最大律師事務所「Law and One」所屬律師，專為「VIP」打官司，擅長洞察局勢、冷靜判斷。

IM防禦會長「盧泰南」（金右錫 飾）

20出頭就上任軍事企業會長的財閥三世，繼承了母親盧華映的惡魔性格，卻未繼承其腦袋，頻頻引發事故，欲鑽軍法漏洞以獲無罪判決。

中文預告





第1集先公開

悠揚的樂曲傳開，在一大樓的餐廳裡，各桌顧客因不同的事情喜悅慶賀，突然──牆外吊下一個人，都倍萬頭染著血在牆外無力的晃著，開始有了「骯髒的人生要就此結束了」的覺悟。

《軍檢察官多伯曼》今晚10點30分於tvN首播，香港觀眾深夜可於黃viu收看。



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