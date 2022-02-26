首爾大學教授說出韓國超低出生率的真正原因！房價高原來根本不是重點

這位教授的分析獲得超多韓國網友共鳴，認為完全說出了年輕人的真實想法！

韓國是當今全球出生率最低的國家，最近兩年總人口持續負增長，學者認為人口斷崖已經到來。 近日首爾大學教授趙英泰（音）對人口銳減原因做出分析，引起眾多網友共鳴。

趙教授表示，韓國的勞動人口在2018年達到頂峰2800萬，隨後一路下滑，2032年將只剩2200萬左右，相當於整個釜山市和忠清南道的人全部消失。 很多人將少子化歸因為育兒環境欠佳、性別不平等、房價過高，但趙教授對以上三點進行了一一反駁：政府關於提高出生率的預算中70%都是用在改善保育和養育環境，環境方面的阻力已經變小很多;平攤家務並不會讓人想生小孩;即便是在房價低的城市，出生率也同樣不高。



趙教授認為低出生率的根本原因在於兩大點：年輕人高度集中在首都圈，以及價值觀單一。根據英國人口學家托馬斯的理論，當人口密度過高時人們不得不為有限的資源進行激烈競爭，結果就是在「生存」和「繁殖」中間選擇前者，目前高度集中在大城市的韓國年輕人就是處於這一狀況。

那麼其他地方的人會多生孩子嗎？ 也不會。 韓國的所有資源都集中在首都圈這一個地方，地方城市不僅資源本身偏低，與首都圈相比較的心理落差感也會帶來不安，導致地方出生率同樣提不上去。



趙教授認為，韓國要解決出生率問題唯一的方法是「搭建更多金字塔」。 就像電視劇《SKY Castle》裡說的，每個人都想往金字塔的頂點爬，但韓國只有一個金字塔，導致所有年輕人擠在同一個賽道、造成過度競爭和資源浪費，唯有政府主動製造更多金字塔、分散競爭，才是提高出生率的唯一出路。



韓國網友對趙教授的觀點表示非常贊同：「作為年輕人第一次這麼有共鳴」、「不想在競爭中被淘汰，所以不想生小孩」、「性別議題也與此有關，年輕人的性別議題核心就是認為對方損害己方的利益，歸根結底還是資源有限造成的競爭和被害意識」、 「女性擁有的資源本來就不多，生小孩之後又會失去一些，但男性就沒有這個擔憂」、「這些事應該在2000年出頭時做，現在已經晚了」、「房價低的地方沒有工作，人人都想去首爾共和國」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞