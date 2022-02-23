《九尾狐傳》第二季故事背景在1930年代！金素妍將出演女主角，與「狐狸兄弟」李棟旭＆金汎展開合作！

今日（23日）據韓媒 sportsworldi（스포츠월드）報導，某電視臺相關人士表示：「金素妍將出演12集《九尾狐傳》第二季。」
2020年播出《九尾狐傳》講述定居城市的九尾狐和追蹤他的女製作人之間的奇幻故事。去年9月正式宣佈將拍攝第二、第三季，但劇情方面不是延續第一季結尾的時間線，而是回溯到過去，第一季女主角曹寶兒確定不會出演。
《九尾狐傳》第二季講述迫降到1930年代的九尾狐怪談狩獵動作劇。包括李硯（李棟旭 飾）成為山神的過程在內，也會將李朗（金汎 飾）在前一季中沒能完成的故事等融入在故事中。
去年10月，金素妍收到出演提案，最近經過深思熟慮後，確定通過柳紅朱（音，류홍주）一角和觀眾們見面。據悉，她飾演的「柳紅朱」被稱爲絕世佳人，是有著「不老」傳聞京城最高料理店妙緣閣的主人，也是前西邊山神，與李硯一起統治韓半島四大山神之一。
金素妍之前在《The Penthouse》系列中飾演「千瑞璡」一角，展現各懂不同演技，即使是「反派」也受到許多人的喜愛，更在《2021 SBS演技大賞》中得到大賞，接下來也期待她的全新角色啦！而《九尾狐傳2》預計在2023年上半年播出。
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