《九尾狐传》第二季故事背景在1930年代！金素妍将出演女主角，与「狐狸兄弟」李栋旭＆金泛展开合作！

今日（23日）据韩媒 sportsworldi（스포츠월드）报导，某电视台相关人士表示：「金素妍将出演12集《九尾狐传》第二季。」
2020年播出《九尾狐传》讲述定居城市的九尾狐和追踪他的女制作人之间的奇幻故事。去年9月正式宣布将拍摄第二、第三季，但剧情方面不是延续第一季结尾的时间线，而是回溯到过去，第一季女主角曹宝儿确定不会出演。
《九尾狐传》第二季讲述迫降到1930年代的九尾狐怪谈狩猎动作剧。包括李砚（李栋旭 饰）成为山神的过程在内，也会将李朗（金泛 饰）在前一季中没能完成的故事等融入在故事中。
去年10月，金素妍收到出演提案，最近经过深思熟虑后，确定通过柳红朱（音，류홍주）一角和观众们见面。据悉，她饰演的「柳红朱」被称爲绝世佳人，是有著「不老」传闻京城最高料理店妙缘阁的主人，也是前西边山神，与李砚一起统治韩半岛四大山神之一。
金素妍之前在《The Penthouse》系列中饰演「千瑞璡」一角，展现各懂不同演技，即使是「反派」也受到许多人的喜爱，更在《2021 SBS演技大赏》中得到大赏，接下来也期待她的全新角色啦！而《九尾狐传2》预计在2023年上半年播出。
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究