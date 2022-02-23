這部溫暖又感動！《Ghost Doctor》大結局刷新自身最高收視，4位主演發表終映感言：「既高興又遺憾」

《Ghost Doctor》在昨晚（22日）播出大結局，全國收視為8%、最高9%，首都圈收視為8.4%、最高9.7%，刷新自身最高收視率。

最後一集中，回歸現實世界的車英民（鄭智薰 飾）和高勝卓（金汎 飾）依然如故的「湯姆與傑利」默契，還有爲了救活患者他們耀眼的孤軍奮戰，帶來了趣味和感動。主演鄭智薰（Rain）、金汎、Uie、孫娜恩也傳達終映感言。



鄭智薰說：「拍攝6個月的《Ghost Doctor》落下帷幕，看到很多人看得開心，我既高興又激動。從準備過程到拍攝結束，可能是因爲付出很多努力和愛意，結束後讓人覺得空虛。雖然性格有點刻薄，但是能夠飾演感情豐富、溫暖的車英民感到很幸福，因爲深情的心意很大，所以會永遠留在記憶中。最後感謝所有工作人員和演員們，也感謝一直以來觀看的觀眾們。」



金汎說：「感覺不會結束的《Ghost Doctor》結束了，既覺得神奇又覺得遺憾。非常感謝爲完成一部作品而努力的導演、編劇、所有工作人員以及諮詢老師們，向一起合作過的鄭智薰前輩等所有演員表示感謝。最後多虧觀眾們的喜愛和支持，我才能以非常開朗的心情飾演勝卓。真心希望勝卓能一直過上那樣真實、正義、幸福的生活。」



Uie 說:：「多虧好同事演員和工作人員，我們才能愉快地拍攝和收尾。和世真一起又笑又哭的期間，不知不覺間就結束了，很榮幸能飾演世真一角，通過電視劇相遇的緣分很珍貴，也很感謝。向支持到最後的觀眾們表示深深的感謝，我會在好的作品中再次向大家問好。」



孫娜恩也說：「現在還沒有實感要結束了。這段時間導演、編劇、工作人員、演員們都辛苦了，非常感謝。大家一起努力拍攝的回憶會幸福地記住，還有最重要的是想對喜愛《Ghost Doctor》並一起享受的觀眾們說聲謝謝。」



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