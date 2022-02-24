EXO燦烈穿軍裝祭拜祖父，爺孫倆竟然在同一個軍隊服役！

正在服兵役的男團EXO成員燦烈日前身穿軍裝捧著花束和韓國國旗前去祭拜自己的祖父。

隨後民眾才得知現在是陸軍上兵的燦烈正在曾參加過6.25戰爭的祖父朴俊根（音譯）生前所在的部隊中服役，而日前他前往韓國國立大戰獻忠院祭拜祖父。 祭拜之前，燦烈死掉作左臂上貼著的陸軍本部部隊袖章，換上了原來所屬的第9師團白馬部隊的袖章。燦烈透露：「爺爺經常跟我說他當年參戰的故事，所以我從小就對軍隊懷有敬意，每次看到爺爺胳膊上的傷痕，都會對軍人產生敬意。 」



1932年出生的朴俊根於1950年10月6就以19歲的年紀擔任了軍隊少尉，之後還擔任過小隊長、中隊長職銜，僅在戰爭期間就獲得過兩次「花郎武功勳章」和一次「普通傷痍記章」。 這之後朴俊根還參加了越南戰爭，並於1970年12月31日退役。



燦烈入伍後被分配至第9師團的「紅金蝙蝠大隊」，有次在大隊長辦公室的牆上發現了歷任指揮官名牌，上面就刻有自己祖父的姓名。 燦烈問了奶奶和父親之後才知道自己現在正在祖父曾經所在的軍隊服役，「我強烈地感受到爺爺正在天上看著我，如果爺爺還活著的話看到我穿著軍裝的樣子一定很欣慰。 」

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