《二十五，二十一》金泰梨和苞娜為角色學習擊劍，熱情太高嚇壞南柱赫：「妳們是真的要當運動員嗎？」

南柱赫一臉認真地問：「妳們是要拍電視劇，還是真的要成為擊劍運動員啊？ 」真的很搞笑XD

tvN劇集《二十五，二十一》講的是擊劍少女羅希度和身邊朋友們的故事，近日公開五位主演金泰梨、南柱赫、苞娜、崔顯旭、李宙明一同接受採訪的影片，節目組提問和劇情相關的問題，演員們用白板寫出答案。

問到大家在學校的化學反應時，金泰梨說：「我有很多擊劍的戲份，所以經常和宥琳一起，拍戲時流了好多汗水。 」兩位演員在劇中都是擊劍部高中生，實際上也學了很久的擊劍課程：「我們一起比賽、一起哭一起笑，一起流汗......」



南柱赫：「她們真的非常努力，作為在旁邊目睹這一切的人，我甚至懷疑：『她們究竟是來拍戲的？ 還是真的要當擊劍選手？』 一天都不休息，真的每天都去練習。 」



金泰梨：「但是真的很有趣！每天都想去訓練，心裡想著：『明天一定要贏！』」好勝開朗的個性也跟羅希度超像~金泰梨說上課時是她表現更好，但一到比賽的時候總是輸掉，連飾演競爭對手的苞娜也覺得神奇XD



此外，金泰梨對南柱赫的第一印象非常簡單，就是「長得好帥」，南柱赫對金泰梨的第一印象則是「她就是希度本人」。



崔顯旭獨自答錯好多題，例如宥琳家餐廳的名字、白易辰兄弟在漢堡店點的menu、文智雄劇中的外號、兩位女主角最喜歡的漫畫、羅希度的網名等等，還有一題因為拔不開筆帽直接錯過，最後受懲罰吸氦氣變聲做宣傳XD



苞娜還預告15集有李宙明的爆笑演出，這部青春劇又搞笑又治癒，目前剛剛播完4集，還沒追的朋友趕快來跟上進度吧！



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