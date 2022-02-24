EXO灿烈穿军装祭拜祖父，爷孙俩竟然在同一个军队服役！

正在服兵役的男团EXO成员灿烈日前身穿军装捧著花束和韩国国旗前去祭拜自己的祖父。

随后民众才得知现在是陆军上兵的灿烈正在曾参加过6.25战争的祖父朴俊根（音译）生前所在的部队中服役，而日前他前往韩国国立大战献忠院祭拜祖父。 祭拜之前，灿烈死掉作左臂上贴著的陆军本部部队袖章，换上了原来所属的第9师团白马部队的袖章。灿烈透露：「爷爷经常跟我说他当年参战的故事，所以我从小就对军队怀有敬意，每次看到爷爷胳膊上的伤痕，都会对军人产生敬意。 」



1932年出生的朴俊根於1950年10月6就以19岁的年纪担任了军队少尉，之后还担任过小队长、中队长职衔，仅在战争期间就获得过两次「花郎武功勋章」和一次「普通伤痍记章」。 这之后朴俊根还参加了越南战争，并於1970年12月31日退役。



灿烈入伍后被分配至第9师团的「红金蝙蝠大队」，有次在大队长办公室的墙上发现了历任指挥官名牌，上面就刻有自己祖父的姓名。 灿烈问了奶奶和父亲之后才知道自己现在正在祖父曾经所在的军队服役，「我强烈地感受到爷爷正在天上看著我，如果爷爷还活著的话看到我穿著军装的样子一定很欣慰。 」

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