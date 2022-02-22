《殭屍校園》尹燦榮：「沒想過初吻會在劇中實現！」想活著回來出演第二季！

《殭屍校園》中的主要演員之一，也就是飾演青山的尹燦榮日前在接受時尚雜誌訪談中曾提到，沒有接吻經驗的他竟然在這次的《殭屍校園》中必須獻上初吻，拍攝前他有什麼樣的想法呢？

時尚雜誌DAZED本集的訪談中邀請到《殭屍校園》的演員尹燦榮，他也聽說許多人正在預測《殭屍校園》第二季所可能呈現的內容，而他本身則是大喊著：「我想活著回來！雖然身上滿身傷痕，但若能夠以充滿著強大生命力的狀態，回來與朋友們相見，說說這段期間沒能說的話，哀悼著那些相當不捨地而必須離別的朋友們，這樣似乎滿棒的。」說出了作為主角對第二季的期待。



他也提到了當時拍攝的時候，需要消耗極大的體力與情感，當然也從中得到了成就感。他說現場氣氛就如同在劇中設定，總是需要躲避殭屍而在生死之間徘徊，總是處於神經線緊繃又放鬆又緊繃的瞬間，雖然休息時間演員們之間也會放鬆互相開開玩笑，跟劇中對於生與死的演技煩惱就暫時放到一旁，體力上與情感上都耗費相當大，不過也得到對應的成就感。



他也提到自己在劇中的宿敵尹奎男，尹燦榮曾說過與演員劉仁秀私下的關係相當不錯，而他說劉仁秀其實在劇中的戲份不算多，沒有拍攝的時間他都在家努力鑽研劇本，奎男對於青山的那份怨念是他的動力，所以兩人一同拍攝時也聊了不少，尹燦榮也表示與演員劉仁秀變熟之後，演出對立戲碼時感覺更能將效果極大化。



青山在劇中與自己所喜愛的青梅竹馬女孩溫召（朴持厚飾）的吻戲場面也很吸引大家注意，尹燦榮也透露了幕後故事，那是青山被奎男咬了之後，他將自己的名牌交給溫召時的告別一吻，尹燦榮坦言那是他的初吻，自己也曾想過「初吻該不會在作品中實現吧」，沒想到成了事實。20歲的尹燦榮面對高中生朴持厚，反而是女生更酷地說「演戲不是嗎？就這麼做就行了！」第一次嘗試時他靠近朴持厚但只有碰到了鼻子，兩人的距離始終無法碰到嘴唇，搖搖晃晃地結果就吃了NG。



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