《僵尸校园》尹灿荣：「没想过初吻会在剧中实现！」想活著回来出演第二季！

《僵尸校园》中的主要演员之一，也就是饰演青山的尹灿荣日前在接受时尚杂志访谈中曾提到，没有接吻经验的他竟然在这次的《僵尸校园》中必须献上初吻，拍摄前他有什么样的想法呢？

时尚杂志DAZED本集的访谈中邀请到《僵尸校园》的演员尹灿荣，他也听说许多人正在预测《僵尸校园》第二季所可能呈现的内容，而他本身则是大喊著：「我想活著回来！虽然身上满身伤痕，但若能够以充满著强大生命力的状态，回来与朋友们相见，说说这段期间没能说的话，哀悼著那些相当不舍地而必须离别的朋友们，这样似乎满棒的。」说出了作为主角对第二季的期待。



他也提到了当时拍摄的时候，需要消耗极大的体力与情感，当然也从中得到了成就感。他说现场气氛就如同在剧中设定，总是需要躲避僵尸而在生死之间徘徊，总是处於神经线紧绷又放松又紧绷的瞬间，虽然休息时间演员们之间也会放松互相开开玩笑，跟剧中对於生与死的演技烦恼就暂时放到一旁，体力上与情感上都耗费相当大，不过也得到对应的成就感。



他也提到自己在剧中的宿敌尹奎男，尹灿荣曾说过与演员刘仁秀私下的关系相当不错，而他说刘仁秀其实在剧中的戏份不算多，没有拍摄的时间他都在家努力钻研剧本，奎男对於青山的那份怨念是他的动力，所以两人一同拍摄时也聊了不少，尹灿荣也表示与演员刘仁秀变熟之后，演出对立戏码时感觉更能将效果极大化。



青山在剧中与自己所喜爱的青梅竹马女孩温召（朴持厚饰）的吻戏场面也很吸引大家注意，尹灿荣也透露了幕后故事，那是青山被奎男咬了之后，他将自己的名牌交给温召时的告别一吻，尹灿荣坦言那是他的初吻，自己也曾想过「初吻该不会在作品中实现吧」，没想到成了事实。20岁的尹灿荣面对高中生朴持厚，反而是女生更酷地说「演戏不是吗？就这么做就行了！」第一次尝试时他靠近朴持厚但只有碰到了鼻子，两人的距离始终无法碰到嘴唇，摇摇晃晃地结果就吃了NG。



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