崔宇植给朴炯植新剧《青春啊，越墙吧》送应援咖啡车，留言押韵超有梗！

Wooga Family又来放闪啦！朴炯植目前正在和全少妮、表艺珍等拍摄tvN古装新剧《青春啊，越墙吧》，崔宇植这就送去了应援咖啡车，写的留言也很有趣！

近日专门做咖啡车应援的B公司通过IG发布一组照片，这次出差地点是京畿道龙仁市的电视剧摄影棚，原来是崔宇植给好友朴炯植送来了咖啡应援，还留下很有节奏感的留言：「炯植ki呀，我是宇植ki呀，现在真的是非常冷的时期ki呀。 」



「朴炯植穿著王世子的服装笑著走过来，得知是崔宇植送来的非常开心，说：『这留言是莫呀~太感动了。』」但因为拍戏的保密要求，朴炯植只拍了要发给崔宇植的照片，然后帮所有工作人员都点了热饮，就拿著他的柠檬生姜茶回去继续拍摄了~

来看看崔宇植都写了什么留言：「炯植ki呀，我是宇植ki呀，现在真的是非常冷的时期ki呀。 希望大家喝了这温暖的饮料，温暖地度过吧❤from植ki to 植ki」



「为《青春啊，越墙吧》所有演员和工作人员应援，怀挺！演员崔宇植。 」



「《青春啊，越墙吧》所有team！喝下温暖的饮料然后加油吧！」



朴叙俊、防弹少年团V、Peakboy、崔宇植和朴炯植因为关系非常好而组成好友团体Wooga Family，经常为彼此应援。 之前朴炯植在IG上PO文感谢观众对《Happiness》的支持，崔宇植就修改朴炯植在剧中的台词写下留言，朴炯植也修改崔宇植的剧《那年，我们的夏天》里的台词回复他，真的十分有爱XD



此外，《青春啊，越墙吧》改编自中国小说《簪中录》，讲述被指认为杀灭门案主犯的天才少女与身上带著神秘诅咒的王世子在民间相遇相知、展开爱情与冒险的故事，由朴炯植和全少妮担任主演，播出时间尚未公开。



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