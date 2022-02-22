《玩什麼好呢》大肆抱怨《Running Man》使其拍攝中斷，劉在錫：「好啊，來打一場！」

別吵了～兩邊製作組快合作一下吧XD

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）歷經冬季奧運轉播而停播一陣子，直至上週六才復播。播出的EP.125開場雖然少了隔離中的Haha，但依舊很熱鬧甚至「火爆」。

由於《玩什麼好呢？》和《Running Man》有相同的兩位成員劉在錫以及Haha，所以《Running Man》只要有人被隔離，《玩什麼好呢？》也會被牽連跟著隔離。又因為《玩什麼好呢？》存檔不足，除了Haha的成員們就被迫要在非錄影日（週四）的週日出來錄影。

週日錄影，可以感受成員們似乎活力不足，但講到《Running Man》就突然激動起來！先是鄭埻夏強調自己順利拍攝了美珠擔任MC的節目《TMI SHOW》：「幸好是《Running Man》拍攝前一天，前一天！」劉在錫愣了幾秒後說：「為什麼總在這裡提《Running Man》？《Running Man》製作組和PD也很……」



所有人開始吵起來，瞬間劃分為「抱怨《Running Man》組」鄭埻夏、申美娜、李美珠vs劉在錫。抱怨組直呼「《Running Man》讓我們兩次延期了」、「我不會放過《Running Man》的」、「《Running Man》太煩了」，美珠甚至還造謠劉在錫和Haha要退出《Running Man》了！



抱怨組狂逼劉在錫站隊，不過劉在錫顧左右而言他：「昌勳（《玩什麼好呢？》PD）說要和寶弼（《Running Man》PD）打架，我們是這麼合作的嗎？從我客觀的角度來看，寶弼會贏，昌勳肯定會輸，寶弼不是很好對付的人。」



當劉在錫講到《Running Man》因為有存檔而不用像《玩什麼好呢？》抽空補錄時，連製作組都忍不住嘆氣，劉在錫聽了大喊：「好啊，來打一場！」美珠馬上站起來與他對峙：「打一場吧！是《Running Man》組的嗎？」抱怨組接著又開始逼劉在錫站隊，小孩子似的打鬧起來……



此集播出後，有評論家再次表達了想看《玩什麼好呢？》與《Running Man》「歷代級合作」。另外從劉在錫說明《Running Man》導致《玩什麼好呢？》隨之中斷錄影的原委，可以看出他非常謹慎，在《玩什麼好呢？》原訂錄影日不斷確認Haha身體狀況，Haha雖然採檢陰性但表達了身體不適，劉在錫和製作組討論過後便當機立斷取消錄影，結果Haha隔天採檢呈陽性。



劉在錫的謹慎行事不禁讓人想起他在自己確診時的處理方式，他當初也是先採陰後採陽，在採檢陰性時就已考慮到潛伏期而自我隔離，大大降低了擴散危險。在外界了解劉在錫確診前後動線時，無不稱讚他的自律、稱讚他果然是「大神」。

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