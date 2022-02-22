《玩什么好呢》大肆抱怨《Running Man》使其拍摄中断，刘在锡：「好啊，来打一场！」

别吵了～两边制作组快合作一下吧XD

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）历经冬季奥运转播而停播一阵子，直至上周六才复播。播出的EP.125开场虽然少了隔离中的Haha，但依旧很热闹甚至「火爆」。

由於《玩什么好呢？》和《Running Man》有相同的两位成员刘在锡以及Haha，所以《Running Man》只要有人被隔离，《玩什么好呢？》也会被牵连跟著隔离。又因为《玩什么好呢？》存档不足，除了Haha的成员们就被迫要在非录影日（周四）的周日出来录影。

周日录影，可以感受成员们似乎活力不足，但讲到《Running Man》就突然激动起来！先是郑埻夏强调自己顺利拍摄了美珠担任MC的节目《TMI SHOW》：「幸好是《Running Man》拍摄前一天，前一天！」刘在锡愣了几秒后说：「为什么总在这里提《Running Man》？《Running Man》制作组和PD也很……」



所有人开始吵起来，瞬间划分为「抱怨《Running Man》组」郑埻夏、申美娜、李美珠vs刘在锡。抱怨组直呼「《Running Man》让我们两次延期了」、「我不会放过《Running Man》的」、「《Running Man》太烦了」，美珠甚至还造谣刘在锡和Haha要退出《Running Man》了！



抱怨组狂逼刘在锡站队，不过刘在锡顾左右而言他：「昌勋（《玩什么好呢？》PD）说要和宝弼（《Running Man》PD）打架，我们是这么合作的吗？从我客观的角度来看，宝弼会赢，昌勋肯定会输，宝弼不是很好对付的人。」



当刘在锡讲到《Running Man》因为有存档而不用像《玩什么好呢？》抽空补录时，连制作组都忍不住叹气，刘在锡听了大喊：「好啊，来打一场！」美珠马上站起来与他对峙：「打一场吧！是《Running Man》组的吗？」抱怨组接著又开始逼刘在锡站队，小孩子似的打闹起来……



此集播出后，有评论家再次表达了想看《玩什么好呢？》与《Running Man》「历代级合作」。另外从刘在锡说明《Running Man》导致《玩什么好呢？》随之中断录影的原委，可以看出他非常谨慎，在《玩什么好呢？》原订录影日不断确认Haha身体状况，Haha虽然采检阴性但表达了身体不适，刘在锡和制作组讨论过后便当机立断取消录影，结果Haha隔天采检呈阳性。



刘在锡的谨慎行事不禁让人想起他在自己确诊时的处理方式，他当初也是先采阴后采阳，在采检阴性时就已考虑到潜伏期而自我隔离，大大降低了扩散危险。在外界了解刘在锡确诊前后动线时，无不称赞他的自律、称赞他果然是「大神」。

*延伸阅读：‎刘在锡确诊前后动线曝光，超级自律全网都在称赞：不愧是刘大神

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