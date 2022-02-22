BTS防彈少年團RM曝JIN身高179cm才61kg，SUGA：那位哥哥瘦的秘訣是不吃飯XD

BTS防彈少年團RM曝JIN身高179cm才61kg，SUGA：那位哥哥瘦的秘訣是不吃飯XD

明星   2022年2月22日   星期二08:30   Tracy  

（封面圖源：IG@jin）

擁有太平洋肩寬的世界豆防彈少年團大哥JIN，大家猜猜他有多重呢？

日前，防彈少年團的RM、JIMIN和SUGA開直播和粉絲們聊天，並透露了要努力健身的想法。 隊長RM表示：「我要透露一個讓人震驚的事情，JIN的身高為179cm，但只有61kg。」還羡慕JIN的帥氣骨骼是天生的，明明體型不胖卻可以擁有太平洋肩寬。一旁的SUGA又補充道：「JIN哥一玩遊戲就不吃飯，體脂率很低。 」推測JIN好身材的秘訣是「不吃飯」！

前兩年的直播中JIN自己曾經透露過體重，最瘦的時候掉到59kg，甚至吐槽：「我真的非常想長肉，但是一玩遊戲就會瘦。猛吃PIZZA、炸雞都沒能長胖 」嗯，這回答相信讓很多女粉絲很不爽吧，我們明明在努力減肥，可偏偏瘦不下來。
（圖源：VLIVE截圖）

JIN的好身材真的是瘦出來的嗎？ 顯然不是啦！其實JIN平時就非常努力運動，不然怎麼毫無贅肉，甚至還有有緊實的腹肌和胸肌呢？ 靠著天生的骨骼比例和後天運動得來的寬肩，這才是我們看到的雖然很瘦，但上衣尺寸要穿到115size（韓國服飾的尺碼標記有時候為90、95、100、105......以此類推）的肩霸歐巴。

JIN的hot body，大讚！

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