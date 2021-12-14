劉在錫確診前後動線曝光，超級自律全網都在稱讚：不愧是劉大神

劉在錫不愧是劉大神，對他人的體貼與細心已經融入了骨子裡。

13日傍晚，韓媒突然報道了劉在錫感染上COVID-19的消息，讓無數粉絲和民眾十分揪心。 在得知他確診前後的行程之後，全網掀起熱議，大家紛紛稱讚「不愧是劉大神」。

據悉劉在錫已於9月接種了第二針疫苗，但日前老闆柳熙烈剛剛被確診，因他和柳熙烈有過接觸，立即就接受了核酸檢測，當時的結果是陰性，不需要居家隔離。 不過劉在錫擔心自己處在潛伏期，盡量減少與外部接觸，居家期間還一直自測核酸。MC界大佬李敬揆女兒的婚禮其實邀請了劉在錫，雖然當時他並非居家隔離對象，但還是選擇了不出席。 婚禮邀請了數百名娛樂圈人士，而劉在錫的這一舉動也就避免了大範圍的傳染。



除此之外，為了以防萬一劉在錫週末時也一直未外出。 直到13日有《Running Man》的拍攝工作才離家。 但抵達片場之後，劉在錫感到身體不適，就坐在車裡等候，被要求要做檢查後直接乘車離開去做核酸，全程都待在車裡，當天核酸檢測結果為陽性。 若劉在錫執意下車拍攝的話，整個RM團隊都會被波及。 雖然第一次檢測陰性後就被解除居家隔離令，但劉在錫仍然以謹慎態度對之，避免了二次傳播，他的行為獲得了廣大民眾的認可和稱讚。

隨著劉在錫的確診，他參與的《Running Man》、《劉QUIZ》、《玩什麼好呢》等節目組召開緊急會議尋找替代方案，或將延遲錄製。 而12月18日舉行的SBS演藝大賞劉在錫也將缺席。

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