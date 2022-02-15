《解禁男女》徐玄女王降臨！髒話賞巴掌樣樣來，網友們都想被她踩：「我們少女時代的忙內長大了~」

小編其實是看《我結》認識 #徐玄 的，從牽手都要拖快一年的清純模樣，到現在出演《私生活》、《#解禁男女》的尺度大開，真的有種孩子長大了的感覺啊～！

當初人氣漫改成電影的《解禁男女》選角完成後，對於徐玄出演女主角時，小編感到相當驚喜！第一個想到的就是，徐玄的學習能力很強，認真且堅持自我的模樣，跟漫畫裡的女主感覺很像，同樣好奇電影會如何呈現。



電影一上線果然沒有讓小編失望，徐玄果然很好的詮釋了鄭智宥（鄭智友），工作態度認真負責、學習能力強、不在人背後議論、也不隨意批評、性格意外地耿直貼心。



另一邊，李濬榮飾演的鄭智厚代理，時而穩重時而慌張，還是個公司的人氣王，呈現出大狗狗般的忠誠度也很討人喜歡。



說回徐玄，2010年的《我們結婚了》中，和鄭容和搭檔成為紅薯夫婦CP時，相信讓很多人留下了深刻的印象，當時徐玄沒談過戀愛，也不懂愛，第一次見面更是做了滿滿的筆記，對感情這個領域完全懵懂無知，光是牽個手就拖了半年，接近尾聲拍婚紗照時才親親臉頰跟額頭，清純指數可以說是飆升到宇宙外太空，看完《解禁男女》後，也有很多觀眾表示：「我們少女時代的忙內真的長大了~」



電影中，徐玄成為李濬榮的主人後，努力學習DS知識（支配者Dom&臣服者Sub），一週一次調教Play，當中像是用高跟鞋踩人、熱滴蠟燭、皮鞭背部、謾罵責備…等等，都一次次刷新了大家的眼界。





徐玄還用娃娃練習綁人，細心煮繩，擁有這樣的主人真的是上輩子修來的福份，看著看著我也好像成為她的寵物&僕人，女王！踩我吧！！！



看完《解禁男女》後，你想成為徐玄（支配者）還是李濬榮（臣服者）呢？



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞