《殭屍校園》不死半屍尹奎男後期越來越胖、最終增重10kg，罪魁禍首竟然是假血漿！

不知看《殭屍校園》的朋友是否注意到這個細節：尹奎男作為人類時還算清瘦，變成殭屍後反而逐漸圓潤？ 演員劉仁秀在最近的採訪中透露了發胖的原因，讓人哭笑不得XD

《殭屍校園》裡有一個堪稱打不死小強的角色，就是感染殭屍病毒後仍然保留理性與與思考能力的活殭屍尹奎男。 他被主角團幹掉好幾次都重新復活，即便從樓上拋下去、全身骨折都可以扭回原位，比真正的殭屍更加危險。



最近劉仁秀接受採訪時表示，拍攝《殭屍校園》期間體重長了10kg，罪魁禍首就是做造型用的假血漿！原來劇中尹奎男有很多攻擊人的戲份，所以後半部份劉仁秀都是含著假血漿拍戲：「假血漿比想像的甜，一邊吃一邊不停長肉。 」



為了充分表現出尹奎男變成殭屍後那種興奮的模樣，劉仁秀在開拍前刻意減重了不少，沒想到卻遭到化妝道具「暗算」：「後期每場戲都在牙齒上噴塗假血漿，殺青後擦掉特殊化妝拍照一看，我的臉好大啊。 所以立即集中減肥了。 」



最近的採訪和照片裡，劉仁秀真的瘦了超多！



之前《殭屍校園》化妝組工作人員做客《文明特急》時也曾提到，假血漿的主要製作材料就是糖漿，因為要保證即使不小心吃進去也沒關係。 看到劉仁秀的例子後，小編覺得如果吃太多還是有關係啊XD



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