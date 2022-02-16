《僵尸校园》不死半尸尹奎男后期越来越胖、最终增重10kg，罪魁祸首竟然是假血浆！

不知看《僵尸校园》的朋友是否注意到这个细节：尹奎男作为人类时还算清瘦，变成僵尸后反而逐渐圆润？ 演员刘仁秀在最近的采访中透露了发胖的原因，让人哭笑不得XD

《僵尸校园》里有一个堪称打不死小强的角色，就是感染僵尸病毒后仍然保留理性与与思考能力的活僵尸尹奎男。 他被主角团干掉好几次都重新复活，即便从楼上抛下去、全身骨折都可以扭回原位，比真正的僵尸更加危险。



最近刘仁秀接受采访时表示，拍摄《僵尸校园》期间体重长了10kg，罪魁祸首就是做造型用的假血浆！原来剧中尹奎男有很多攻击人的戏份，所以后半部份刘仁秀都是含著假血浆拍戏：「假血浆比想像的甜，一边吃一边不停长肉。 」



为了充分表现出尹奎男变成僵尸后那种兴奋的模样，刘仁秀在开拍前刻意减重了不少，没想到却遭到化妆道具「暗算」：「后期每场戏都在牙齿上喷涂假血浆，杀青后擦掉特殊化妆拍照一看，我的脸好大啊。 所以立即集中减肥了。 」



最近的采访和照片里，刘仁秀真的瘦了超多！



之前《僵尸校园》化妆组工作人员做客《文明特急》时也曾提到，假血浆的主要制作材料就是糖浆，因为要保证即使不小心吃进去也没关系。 看到刘仁秀的例子后，小编觉得如果吃太多还是有关系啊XD



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻