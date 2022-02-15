《我獨自生活》Key面對泰民、珉豪語氣和表情完全不同！網友：「像是對兒子和丈夫的差別」

《我獨自生活》Key面對泰民、珉豪語氣和表情完全不同！網友：「像是對兒子和丈夫的差別」

綜藝   2022年2月15日   星期二16:55   Yuan  

（圖源：MBC《我讀自生活》截圖）

SHINee Key＆珉豪一起出演的《我獨自生活》將在本週播出。

公開的預告中，是兩人一起喝酒後的隔天，從要不要喝解酒液、喝咖啡、吃飯的取向都不一樣，真的只有年齡是一樣。珉豪還一直碎碎念，Key 則是在一旁崩潰大喊，兩人雖然是15年的知己，但是性格完全不同。
（圖源：YouTube@Viu Hong Kong截圖）

預告一公開，也在網路上引發熱烈討論。最近，還有網友把這段預告和之前《我獨自生活》播出 Key 到泰民家做飯的影片剪輯在一起，Key 很溫柔地問泰民：「你還沒有吃飯吧？等等還有行程嗎？」中間穿插著 Key 與珉豪吵假的畫面，說話語氣整個大不同 XD
（圖源：MBC《我讀自生活》截圖）

這也讓網友表示：「對泰民說話很親切」、「真心超搞笑 哈哈哈哈哈 溫差」、「是不是丈夫和兒子的差別」、「能把 Key 變成那樣好像只有珉豪了」、「真的好期待這周《我獨自生活》等等。

之前 SHINee 出演《認識的哥哥》時，Key＆珉豪都寫著對方是不合的朋友，泰民就說：「雖然他們倆一直吵吵鬧鬧，好笑的是兩人又非得黏在一起，感覺是一種愛憎的關係。」91Line 真的就是相愛相殺啊！
（圖源：JTBC《認識的哥哥》截圖）

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