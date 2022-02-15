《我獨自生活》Key面對泰民、珉豪語氣和表情完全不同！網友：「像是對兒子和丈夫的差別」

SHINee Key＆珉豪一起出演的《我獨自生活》將在本週播出。

公開的預告中，是兩人一起喝酒後的隔天，從要不要喝解酒液、喝咖啡、吃飯的取向都不一樣，真的只有年齡是一樣。珉豪還一直碎碎念，Key 則是在一旁崩潰大喊，兩人雖然是15年的知己，但是性格完全不同。



預告一公開，也在網路上引發熱烈討論。最近，還有網友把這段預告和之前《我獨自生活》播出 Key 到泰民家做飯的影片剪輯在一起，Key 很溫柔地問泰民：「你還沒有吃飯吧？等等還有行程嗎？」中間穿插著 Key 與珉豪吵假的畫面，說話語氣整個大不同 XD



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ기범이 태민이랑 민호랑 있을때 말투 비교해바 종나 웃겨 미칠거같아ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ페퍼민트는 리틀포레스트인데 91은 세상에 이런일이라고 지금ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/c8S48yHVJo — a (@k923b) February 14, 2022

這也讓網友表示：「對泰民說話很親切」、「真心超搞笑 哈哈哈哈哈 溫差」、「是不是丈夫和兒子的差別」、「能把 Key 變成那樣好像只有珉豪了」、「真的好期待這周《我獨自生活》等等。

之前 SHINee 出演《認識的哥哥》時，Key＆珉豪都寫著對方是不合的朋友，泰民就說：「雖然他們倆一直吵吵鬧鬧，好笑的是兩人又非得黏在一起，感覺是一種愛憎的關係。」91Line 真的就是相愛相殺啊！



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