從青澀初吻到火熱床戲，宋江「Kiss匠人」的升級之路！親完了金所炫&韓韶禧，這次又親上了朴敏英XD

小鮮肉演員宋江，誰看了不誇一句「太有女演員福了」！

從《喜歡的話請響鈴》裡的金所炫，到《無法抗拒的她》中的韓韶禧，再到新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》裡的朴敏英，這三位顏值爆表的女演員都有一個共同點，那就是都被宋江吻過！！！一時間不知道是該羨慕三位女星，還是該羨慕宋江。



現在的宋江儼然升級為了「吻戲達人」，《氣象廳的人們》一改韓劇8集定律（到第8集才有吻戲），第二集裡就上演了火辣的床戲，一下子把收視率（首都圈收視率）提升到了6%，看來觀眾們也在等著宋江和朴敏英的激情戲啊。比起正常的戀愛過程，陳夏京（朴敏英 飾）和李時雨（宋江 飾）的激情其實只是一場一夜情。 夏京因為前男友韓基俊（尹博 飾）而傷心，就和李時雨（宋江 飾）一起去喝酒，而李時雨其實也是出軌受害者，他的前女友則是韓基俊的老婆蔡宥珍（Yura 飾）。 可能是因為「同是天涯淪落人」的心態，兩人火速親近起來，借著酒意度過了激情一夜。 赤裸著上半身的時雨直接夏京壓在了床上，以具有侵略性的熱吻「攻城掠地」，看得觀眾們那叫一個面紅耳赤。





想起宋江在《喜歡的話請響鈴》中他和金所炫的悸動初吻，兩人都還是學生，在無人小巷裡，宋江壁咚金所炫，一句「我可以親你嗎」顯得那樣的大膽又青澀。



來到《無法抗拒的他》中，宋江就變身了閱女無數的大海王，和「韓劇最美小三」韓韶禧的親密戲多到數不過來，每次男女主見面，那曖昧氛圍隔著螢幕都讓人心癢癢，甚至有部份集數被列19禁！另廣大女性觀眾完全折服於宋江的撩妹大法之下。



新晉Kiss達人，你最愛他和哪位女演員的吻戲呢？？

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