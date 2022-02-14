金宣虎遵守約定低調捐款，拍攝《悲傷熱帶》期間現身濟州島餐廳、溫暖舉動連老闆也圈粉

據韓媒報導，金宣虎去年12月中旬向韓國白血病兒童財團捐贈了5千萬韓元、叮囑「不要告訴外界」，所屬社也證實了這一善舉。

其實這不是金宣虎第一次或偶爾捐款，去年1月他也向韓國白血病兒童財團捐贈了1億韓元，當時就約定會「持續捐款」。雖然後來經歷了十分辛苦的個人事件，但仍然堅持遵守了這一約定。

所屬社表示金宣虎的捐款是個人行為所以不便多說：「只知道他希望提供幫助，哪怕不是很多」。



此外，久未露面的金宣虎目前在專心拍攝電影《悲傷熱帶》，講述一位父親是韓國人、母親是菲律賓人的少年夢想成為拳擊運動員，來到韓國尋找父親的故事，由《闇黑新世界》《魔女首部曲：誕生》朴勳政擔任導演。

近日一位在濟州島開辣炒年糕餐廳的老闆在IG上PO出金宣虎的簽名，表示他和導演等人曾來用餐：「第一次來餐廳是耶誕節那天。 也許是察覺到我在上菜和說明時一直在看金宣虎和導演，金宣虎把手放在姜泰柱肩膀上說：『這位是我們電影的主角，請多指教。 』很多人會希望突出自己，但他（金宣虎）卻很不一樣，真的是很溫暖的人。 」



老闆說自己就這樣被金宣虎圈粉，金宣虎離開時有客人問可否合照，金宣虎連連說抱歉、肩膀也垂下來。老闆還強調大家用餐時很安靜，也都有遵守防疫規定。（右滑有金宣虎簽名）



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞