【分集劇情】《氣象廳的人們》EP.1：愛情如天氣般瞬息萬變，男女主角還沒見面就有驚人關聯！

《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》昨晚開播，兩位主演朴敏英、宋江以及第一集的劇情都獲得一致好評！

《氣象廳的人們》講述在氣象廳工作的上班族們，比熱帶夜晚更火熱、比局部暴雨更讓人捉摸不定的工作和感情生活。 主演陣容包括朴敏英、宋江、尹博、Yura，由《山茶花開時》導演車榮勛與《夫妻的世界》姜銀慶編劇團隊「字Line」旗下的編劇善英合作打造，第一集全國收視率4.5%，位居JTBC歷代第6。



*以下內容包含第一集關鍵劇情！



第一集：信號（Signal）

在氣象廳工作的陳夏京（朴敏英 飾）和男友韓氣峻（尹博 飾）交往10年正在準備婚禮，但媽媽很不看好男方，總覺得要出事。 果然，韓氣峻一直沒有付清預約婚禮場地等等的費用，還不接陳夏京的電話。



出於謹慎，陳夏京接到下屬關於冰雹的報告卻沒有發佈預警，導致生產蒙受損失、氣象廳也被罵。 而氣象廳特別預報員李時雨（宋江 飾）早就預見了這次冰雹，幾天之後他再次認為首爾要出現特大暴雨，並且不顧氣象廳高層反對，通過社區預報官申錫浩（文太裕 飾）擅自發佈了警報。



陳夏京氣沖沖找到李時雨，質問他知不知道錯誤的警報會造成多大的人力和財產損失，李時雨反而質問她是不是覺得反正都可能挨駡、不如選擇不花錢的選項。 就在這時天降暴雨，事實證明李時雨是對的。



陳夏京淋著雨來到韓氣峻家，卻在玄關看到和蔡宥珍同樣的鞋，韓氣峻正在床上和一個女生親熱！李時雨想和女友蔡宥珍（Yura 飾）一起旅行，蔡宥珍多次拒絕後終於坦白說想分手。





第一集就交代了四位主角錯綜交織的關係，但並不令人感到生硬或過快：「尹博居然一開始就這麼渣XD」、「職場的部份很不錯」、「朴敏英有把陳夏京讓人鬱悶的原則主義感表現出來」、「時雨真的很可愛，而且有領導勇氣」、「 究竟床上的是不是宥珍？ 」、「一開始的正常口白搭配最後的抓奸現場，整個變成驚悚日日劇XD」、「他們十年戀愛究竟是怎麼談的啊？ 」、「怎麼可能有人跟朴敏英談10年卻不結婚？ 」

下集預告裡，李時雨被派遣到氣象廳，和別人結婚的韓氣峻繼續留在同一個辦公室，讓陳夏京非常不爽。 李時雨說「我很好奇你們過得如何」，陳夏京和他喝酒聊天，感慨說：「我以後再也不談辦公室戀情了！」時雨則說：「未來的事誰都說不準！」



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