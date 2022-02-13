這次不是浪漫劇～金銀淑編劇首部復仇劇《The Glory》開拍！宋慧喬曬劇本照、李到晛拍攝路透照曝光

宋慧喬、林智妍，李到晛確定出演 Netflix 原創劇《The Glory》。

這是曾執筆過《秘密花園》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》等熱播劇的「浪漫大師」金銀淑編劇的新作。金編這次改寫復仇劇，人物構成也不再只有男、女主角，而是以兩個女主角和一個男主角為主軸的故事，整個大突破呢！



《The Glory》講述雖然夢想成為建築師，卻在校園時期遭上殘忍的暴力事件而自行申請退學的主人公，等待加害者結婚生子，等孩子進入小學後成為孩子的班導師。對加害者以及旁觀者進行徹底的復仇計畫，是一個邪惡又悲傷的故事。

宋慧喬飾演私立國小班導師「文東恩」，學生時期因貧窮遭受殘忍的校園暴力，並因此失去笑容，唯一關心的只有天氣預報。她在學生時期度過濃霧籠罩，看不清前方一尺遠的絕望生活的人。



林智妍則飾演學生時期對文東恩實施校園暴力的主犯「朴妍真」，擁有一切不用羨慕別人的女人。



李到晛飾演整溫室中的花草、擁有清新的笑容的「周汝正」，是整型外科醫生。為了守護東恩，並把她身邊的惡魔趕走，不惜成為復仇的劊子手。



《The Glory》由《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》安吉鎬導演執導。已經在日前開拍，宋慧喬曾通過 IG 限時動態公開第1、2集的劇本照。近日，李到晛的拍攝路透照在網路上曝光，站在馬路邊、手裡還拿著咖啡，現場還有「周汝正整形外科」的招牌。該劇預計製作8集，為100%事前製作。



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