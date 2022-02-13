这次不是浪漫剧～金银淑编剧首部复仇剧《The Glory》开拍！宋慧乔晒剧本照、李到晛拍摄路透照曝光

宋慧乔、林智妍，李到晛确定出演 Netflix 原创剧《The Glory》。

这是曾执笔过《秘密花园》、《继承者们》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》等热播剧的「浪漫大师」金银淑编剧的新作。金编这次改写复仇剧，人物构成也不再只有男、女主角，而是以两个女主角和一个男主角为主轴的故事，整个大突破呢！



《The Glory》讲述虽然梦想成为建筑师，却在校园时期遭上残忍的暴力事件而自行申请退学的主人公，等待加害者结婚生子，等孩子进入小学后成为孩子的班导师。对加害者以及旁观者进行彻底的复仇计画，是一个邪恶又悲伤的故事。

宋慧乔饰演私立国小班导师「文东恩」，学生时期因贫穷遭受残忍的校园暴力，并因此失去笑容，唯一关心的只有天气预报。她在学生时期度过浓雾笼罩，看不清前方一尺远的绝望生活的人。



林智妍则饰演学生时期对文东恩实施校园暴力的主犯「朴妍真」，拥有一切不用羡慕别人的女人。



李到晛饰演整温室中的花草、拥有清新的笑容的「周汝正」，是整型外科医生。为了守护东恩，并把她身边的恶魔赶走，不惜成为复仇的刽子手。



《The Glory》由《秘密森林》、《阿尔罕布拉宫的回忆》安吉镐导演执导。已经在日前开拍，宋慧乔曾通过 IG 限时动态公开第1、2集的剧本照。近日，李到晛的拍摄路透照在网路上曝光，站在马路边、手里还拿著咖啡，现场还有「周汝正整形外科」的招牌。该剧预计制作8集，为100%事前制作。



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