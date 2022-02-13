安孝燮、金世正《社内相亲》最新预告：社长也被长辈催婚，脸蛋天才CEO＆演技天才职员的惊险罗曼史！

由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演的SBS新剧《社内相亲》，改编自 Yeondam 创作的网路漫画《我和社长相亲相爱》，讲述隐藏身份和公司社长相亲的职员间的浪漫爱情喜剧故事。

最新版预告中，以从海外分公司回到国内的姜泰武（安孝燮 饰）社长的样子开始，将机场打造成T台的「脸蛋天才」CEO姜泰武，欢迎他的爷爷姜多古（李德华 饰）也准备重要项目给他...正是「相亲候选名单」。另一方面，申夏莉（金世正 饰）接受财阀好友陈妍书（薛仁雅 饰）的委托，到了相亲地点得知对方是自己的公司社长后非常惊讶。



就这样她开始惊险的双重生活，以平凡上班族申夏莉的样子打开旋转门进去后，变成身穿华丽服装的相亲女。不想被辞退的申夏莉，会怎样努力过这双重生活呢？让人好奇！最后，姜泰武对申夏莉说：「我想结婚的对象...是你！」浪漫的样子让人心动不已♥



公开的新剧照中，金世正以浓妆、大胆的造型吸引人们的视线。这是申夏莉去见相亲男姜泰武时，变身爲华丽模样，换上连身裙、黑色网袜、短裤等，与之前公开的食品公司研究员＆上班族的剧照形成大对比。



而李德华将饰演姜泰武的爷爷、财阀会长姜多古，希望孙子可以早日结婚。日前在《衣袖红镶边》中饰演英祖，散发出强烈的魅力，这次将以轻快的现代剧回归，预计将会展现出既严谨又可爱的反转魅力。



另外，《社内相亲》由《奇怪的搭档》、《油腻的Melo》朴善浩导演执导，《没礼貌的英爱小姐17》韩雪熙、洪宝熙编剧合作打造。原定在21日首播，但由於改变拍摄日程和确保安全制作环境，将推迟一周在28日首播。



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