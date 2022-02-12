新集數太虐心！《Ghost Doctor》車英民再不捨也得劃清人魂界線，原以為能甦醒卻又急煞車（EP.11-12）

這兩集好幾度讓人落淚QQ

《Ghost Doctor》本週一二播出的最新EP.11、EP.12，劇情已漸漸來到男主角車英民（Rain 飾）可能會甦醒的情節，不過卻頻頻丟出催淚彈，尾聲甚至令觀眾心情跌到谷底。

兩集全韓AGB收視率落在4.9、5.7%，自上週春節期間跌至4%後，有逐漸回升的趨勢。

（關於EP.11、EP.12情節，以下劇透）



車英民附在高勝卓（金汎 飾）身上替承祖小朋友動手術時一度手顫，差點釀成大禍，車英民誤會是高勝卓體力有問題、大聲斥責他。原來，車英民只是情緒累積到臨界點忍不住爆發，因為看著承祖差點從自己手中離開，深感無能為力。車英民回到自己病房，看見照顧自己而睡著的張世真，忍不住嚎啕大哭。



高勝卓聽見了車英民的真心話，決定幫車英民一把。高勝卓把自己看得見車英民靈魂之事向張世真全盤托出，告訴她車英民早已原諒她當年的不告而別。張世真無法置信，而車英民直接對高勝卓發火。



看遍許多甦醒的患者都不記得自己遊魂的經歷，所以車英民才不願讓張世真知道自己能附身高勝卓，他不想讓張世真一個人承受這些。他也理解高勝卓是為他好，轉個方式守護張世真──利用高勝卓轉述自己的想法，要張世真照顧別人之前也要照顧好自己。



高勝卓靈感乍現，如願找到了車英民無法甦醒的關鍵，和潘科長溝通好一起替車英民開刀。然而，車英民與高勝卓替一位急診患者開刀時，手顫狀況又出現了！車英民直接被推出高勝卓身體，該患者因為無法被及時處置失血問題，死在手術台上。



拉底哥早就對車英民和高勝卓說過，車英民身體若好轉，靈魂出狀況（附身不穩定）是正常的，不過高勝卓與車英民仍決定在手顫的風險下替患者開刀。拉底哥（成東鎰 飾）趕到手術室時，患者的靈魂已逐漸消失，那畫面在高勝卓腦中揮之不去……



下集EP.13預告，高勝卓陷入低潮，而車英民手術一直拖、瀕臨死亡，韓晟元藉機讓安泰鉉（高尚鎬 飾）回來替車英民動刀，暗示安泰鉉讓車英民死在手術台上。



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