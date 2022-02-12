新集数太虐心！《Ghost Doctor》车英民再不舍也得划清人魂界线，原以为能苏醒却又急煞车（EP.11-12）

这两集好几度让人落泪QQ

《Ghost Doctor》本周一二播出的最新EP.11、EP.12，剧情已渐渐来到男主角车英民（Rain 饰）可能会苏醒的情节，不过却频频丢出催泪弹，尾声甚至令观众心情跌到谷底。

两集全韩AGB收视率落在4.9、5.7%，自上周春节期间跌至4%后，有逐渐回升的趋势。

（关於EP.11、EP.12情节，以下剧透）



车英民附在高胜卓（金泛 饰）身上替承祖小朋友动手术时一度手颤，差点酿成大祸，车英民误会是高胜卓体力有问题、大声斥责他。原来，车英民只是情绪累积到临界点忍不住爆发，因为看著承祖差点从自己手中离开，深感无能为力。车英民回到自己病房，看见照顾自己而睡著的张世真，忍不住嚎啕大哭。



高胜卓听见了车英民的真心话，决定帮车英民一把。高胜卓把自己看得见车英民灵魂之事向张世真全盘托出，告诉她车英民早已原谅她当年的不告而别。张世真无法置信，而车英民直接对高胜卓发火。



看遍许多苏醒的患者都不记得自己游魂的经历，所以车英民才不愿让张世真知道自己能附身高胜卓，他不想让张世真一个人承受这些。他也理解高胜卓是为他好，转个方式守护张世真――利用高胜卓转述自己的想法，要张世真照顾别人之前也要照顾好自己。



高胜卓灵感乍现，如愿找到了车英民无法苏醒的关键，和潘科长沟通好一起替车英民开刀。然而，车英民与高胜卓替一位急诊患者开刀时，手颤状况又出现了！车英民直接被推出高胜卓身体，该患者因为无法被及时处置失血问题，死在手术台上。



拉底哥早就对车英民和高胜卓说过，车英民身体若好转，灵魂出状况（附身不稳定）是正常的，不过高胜卓与车英民仍决定在手颤的风险下替患者开刀。拉底哥（成东镒 饰）赶到手术室时，患者的灵魂已逐渐消失，那画面在高胜卓脑中挥之不去……



下集EP.13预告，高胜卓陷入低潮，而车英民手术一直拖、濒临死亡，韩晟元藉机让安泰铉（高尚镐 饰）回来替车英民动刀，暗示安泰铉让车英民死在手术台上。



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