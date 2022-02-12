《雪降花》大結局拍攝花絮：Jisoo光聽丁海寅的旁白就止不住淚水，再看一次還是很好哭～TAT

林守護（丁海寅 飾）的旁白一出聲，眼淚就如洪水般潰堤了啦～！！！

JTBC 話題韓劇《雪降花》完結後仍有許多劇迷久久無法收拾心情，而花絮影片中，關於林守護（丁海寅 飾）和殷英路（Jisoo 飾）的點滴，也多少能夠安慰到大家的心情。



畢竟不管劇情中有多虐，花絮中至少能看到角色們笑笑的溫暖互動，但！是！

EP.14~16的花絮影片，卻是滿滿的洋蔥啊～。

PS：若想回顧大結局關鍵劇情，可按右側文章連結觀看→《雪降花》EP.16結局你滿意嗎？完結一週後仍難以平復的情緒：「丁海寅&Jisoo這對CP真的是虐到不行」。



▼這一場頂樓追逐戲，最終守護犧牲自己的場面，看到最後真的太好哭了。TAT



守護交代遺言…，英路哭到崩潰。



看著心愛女人安全離開的眼神。



▼另外，還有最終英路在茶室，獨自回憶起守護的場面，導演實際上真的讓Jisoo聽丁海寅的旁白，她也更好的投入英路的角色之中，放聲大哭～。



旁白的內容大致上是說，當初守護對英路也是一見鍾情，如果自己只是個普通人，一定會向她提出約會申請，兩人一定會很配的吧：「謝謝妳在我冰冷的心中，綻開了鮮花」、「我會永遠記住妳，殷英路，我愛妳。」就是結局守護交給英路的錄音片段。



丁海寅一來就確認Jisoo的拍攝是否順利，還故意先不出現在拍攝現場，因為自己的角色已經離開，怕他的出現影響她的情緒，彼此都有一些小貼心的舉動，非常暖心。



祝福兩人都能有很好的發展，fighting～！



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞