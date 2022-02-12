《文明特急》趙怡賢肢體語言超豐富，打哈欠、看恐怖片都有特定動作

最近一期《文明特急》請來《殭屍校園》三位主演朴持厚、尹燦榮和趙怡賢一起聊天，趙怡賢的可愛性格再次讓網友驚呼連連！

主持人Jaejae的造型要先說明一下：她請來《殭屍校園》的特殊化妝師為她化上同款殭屍妝，然後用這個驚悚的造型迎接每一位演員到來並完成整場採訪XD



趙怡賢之前在IG限動問答裡透露《殭屍校園》已經殺青、想快點給大家看到，句子結尾加了一顆愛心，被Jaejae問到時表示「沒有特別的含義」，卻非常自然地做出愛心手勢，讓Jaejae瞬間驚慌。 尹燦榮和朴持厚幫忙解釋說，趙怡賢平時就肢體動作非常豐富，打哈欠都要伸出去一隻手，另一隻手還要在嘴上輕拍兩下：



下車時也要跳一下、舉起雙手，讓Jaejae連呼難以置信：



趙怡賢解釋說自己是為了和年紀小一些的演員們親近，結果自己做一遍打哈欠的動作之後也肉麻到跌坐在地上，繼續Jaejae吐槽：「誰會這樣子表達挫折啊！」



趙怡賢說自己不是很有趣的人，所以努力做出更多回應，但解釋到一半還是放棄了，站起來做出「拜託拜託」的手勢，再次讓Jaejae笑翻！



尹燦榮和朴持厚淡定表示他們早已習慣，趙怡賢伸出雙手：「我感到背叛，我們是一個隊的啊！」不愧是舞台劇專業畢業的演員，生活就是舞台劇XD



錄這期《文明特急》時《殭屍校園》還沒公開，三位演員都沒有想到劇集會有這樣高的全球人氣。 Jaejae請大家想象劇集爆火、就連預告片都超過一千萬觀看次數，趙怡賢非常配合地一邊感謝一邊又做出一套動作，這次連「早已習慣」的尹燦榮和朴持厚也驚歎了XD



趙怡賢還分享了自己看恐怖片的獨家姿勢：大拇指堵住耳朵，其餘手指捂住眼睛但是張開一點點縫隙，還推薦容易害怕的朋友都可以用這姿勢看《殭屍校園》XD



網友們再次被趙怡賢可愛到：「她真的好活潑開朗，跟《殭屍校園》裡完全不一樣」、「原以為趙怡賢安靜、朴持厚活潑，沒想到正相反，兩人都好可愛」、「趙怡賢的笑容超有魅力」、「明明就是很有趣的人」、「 好開心看到她在全球都人氣越來越高」、「請化妝師出場也超用心」、「化妝師不管Jaejae說什麼都繼續冷靜地化妝，真的太好笑了」~



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