《文明特急》赵怡贤肢体语言超丰富，打哈欠、看恐怖片都有特定动作

最近一期《文明特急》请来《僵尸校园》三位主演朴持厚、尹灿荣和赵怡贤一起聊天，赵怡贤的可爱性格再次让网友惊呼连连！

主持人Jaejae的造型要先说明一下：她请来《僵尸校园》的特殊化妆师为她化上同款僵尸妆，然后用这个惊悚的造型迎接每一位演员到来并完成整场采访XD



赵怡贤之前在IG限动问答里透露《僵尸校园》已经杀青、想快点给大家看到，句子结尾加了一颗爱心，被Jaejae问到时表示「没有特别的含义」，却非常自然地做出爱心手势，让Jaejae瞬间惊慌。 尹灿荣和朴持厚帮忙解释说，赵怡贤平时就肢体动作非常丰富，打哈欠都要伸出去一只手，另一只手还要在嘴上轻拍两下：



下车时也要跳一下、举起双手，让Jaejae连呼难以置信：



赵怡贤解释说自己是为了和年纪小一些的演员们亲近，结果自己做一遍打哈欠的动作之后也肉麻到跌坐在地上，继续Jaejae吐槽：「谁会这样子表达挫折啊！」



赵怡贤说自己不是很有趣的人，所以努力做出更多回应，但解释到一半还是放弃了，站起来做出「拜托拜托」的手势，再次让Jaejae笑翻！



尹灿荣和朴持厚淡定表示他们早已习惯，赵怡贤伸出双手：「我感到背叛，我们是一个队的啊！」不愧是舞台剧专业毕业的演员，生活就是舞台剧XD



录这期《文明特急》时《僵尸校园》还没公开，三位演员都没有想到剧集会有这样高的全球人气。 Jaejae请大家想象剧集爆火、就连预告片都超过一千万观看次数，赵怡贤非常配合地一边感谢一边又做出一套动作，这次连「早已习惯」的尹灿荣和朴持厚也惊叹了XD



赵怡贤还分享了自己看恐怖片的独家姿势：大拇指堵住耳朵，其余手指捂住眼睛但是张开一点点缝隙，还推荐容易害怕的朋友都可以用这姿势看《僵尸校园》XD



网友们再次被赵怡贤可爱到：「她真的好活泼开朗，跟《僵尸校园》里完全不一样」、「原以为赵怡贤安静、朴持厚活泼，没想到正相反，两人都好可爱」、「赵怡贤的笑容超有魅力」、「明明就是很有趣的人」、「 好开心看到她在全球都人气越来越高」、「请化妆师出场也超用心」、「化妆师不管Jaejae说什么都继续冷静地化妆，真的太好笑了」~



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