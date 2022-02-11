「愛的迫降CP」發婚訊，炫彬認愛後的舊發言被翻出：想要乘時光機回到過去嗎？不，我喜歡現在

《愛的迫降》官方CP炫彬和孫藝真發佈婚訊，引得無數劇迷和粉絲狂喜，同時也讓兩人之前的發言再次成為了焦點。

2月10日晚，炫彬通過經紀公司發佈手寫信表示自己已經決定結婚，「小心翼翼地踏入人生的第二幕」，「我和總是微笑的她約定好了，以後的日子一起走下去。 在作品中一起合作過的政赫和世莉要一起邁出下一步。 」孫藝真也表示自己想共度餘生的人出現了，「是的就是大家想的那個人。 」字裡行間充滿了濃情蜜意。孫藝真也同步發佈消息，還曬出了一件超迷你婚紗，引得大批網友期待她穿上婚紗的模樣。

炫彬和孫藝真在2021的第一天帶著甜蜜愛情報到，歷經數次戀愛緋聞之後，這次是真的戀愛了，可想而知當時《愛的迫降》CP粉們有多驚喜。 當時D社獨家報導兩人戀愛約8個月中，接受採訪時這對戀人表示：「實際拍攝電視劇的時候兩人沉浸在角色中，無法探究彼此間的真心，不知道那是不是愛情」、「電視劇結束后，分開相處時發現產生了思念的感情」。 兜兜轉轉緣分還是找到了他們。



就在婚訊公開前，國民MC劉在錫擔任主持人的綜藝節目《劉QUIZ》公開了一段孫藝真參加節目的影片，被問：「您作為國民初戀，我們很好奇您的初戀呢？ 」时，她露出羞赧的笑容，接著回道：「現在的愛情就是初戀！」透過鏡頭告白未婚夫炫彬，大放閃直接逼得觀眾們想要戴墨鏡。



孫藝真和炫彬的愛情絕對是雙向奔赴的，不要以為只有孫藝真公開表示過對炫彬的愛意，炫彬在去年的時候也曾大方表達過對孫藝珍的喜愛。 在線上粉絲會上主持人提問：「有時光機的話想回到過去嗎？ 」炫彬不假思索地回答：「不想回到過去，我很喜歡現在。 」 救命，這明明就是因為和孫藝真在一起了嘛，所以不想回到過去！



炫彬和孫藝珍兩人真的好甜啊！男神女神一定要永遠幸福甜蜜，小編已經迫不及待地期待他們的婚禮，甚至寶寶了！！！



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