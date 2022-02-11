「爱的迫降CP」发婚讯，炫彬认爱后的旧发言被翻出：想要乘时光机回到过去吗？不，我喜欢现在

《爱的迫降》官方CP炫彬和孙艺真发布婚讯，引得无数剧迷和粉丝狂喜，同时也让两人之前的发言再次成为了焦点。

2月10日晚，炫彬通过经纪公司发布手写信表示自己已经决定结婚，「小心翼翼地踏入人生的第二幕」，「我和总是微笑的她约定好了，以后的日子一起走下去。 在作品中一起合作过的政赫和世莉要一起迈出下一步。 」孙艺真也表示自己想共度余生的人出现了，「是的就是大家想的那个人。 」字里行间充满了浓情蜜意。孙艺真也同步发布消息，还晒出了一件超迷你婚纱，引得大批网友期待她穿上婚纱的模样。

炫彬和孙艺真在2021的第一天带著甜蜜爱情报到，历经数次恋爱绯闻之后，这次是真的恋爱了，可想而知当时《爱的迫降》CP粉们有多惊喜。 当时D社独家报导两人恋爱约8个月中，接受采访时这对恋人表示：「实际拍摄电视剧的时候两人沉浸在角色中，无法探究彼此间的真心，不知道那是不是爱情」、「电视剧结束后，分开相处时发现产生了思念的感情」。 兜兜转转缘分还是找到了他们。



就在婚讯公开前，国民MC刘在锡担任主持人的综艺节目《刘QUIZ》公开了一段孙艺真参加节目的影片，被问：「您作为国民初恋，我们很好奇您的初恋呢？ 」时，她露出羞赧的笑容，接著回道：「现在的爱情就是初恋！」透过镜头告白未婚夫炫彬，大放闪直接逼得观众们想要戴墨镜。



孙艺真和炫彬的爱情绝对是双向奔赴的，不要以为只有孙艺真公开表示过对炫彬的爱意，炫彬在去年的时候也曾大方表达过对孙艺珍的喜爱。 在线上粉丝会上主持人提问：「有时光机的话想回到过去吗？ 」炫彬不假思索地回答：「不想回到过去，我很喜欢现在。 」 救命，这明明就是因为和孙艺真在一起了嘛，所以不想回到过去！



炫彬和孙艺珍两人真的好甜啊！男神女神一定要永远幸福甜蜜，小编已经迫不及待地期待他们的婚礼，甚至宝宝了！！！



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