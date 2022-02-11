罗PD在看吗！韩佳人爱上综艺「想出演《出差十五夜》」，玩平衡游戏、回答苏子叶争论超有梗

韩佳人最近出演《文明特急》时展现出令人意外的「女疯子」性格，引起很多网友好评关注，真的超期待在更多综艺谈话节目里看到她！

韩佳人所属社BH娱乐9日公开了韩佳人出演《文明特急》上下班路的影片，在车上和经纪人对话都让人笑不停。



balance game（二选一游戏）里，韩佳人很有个性地选择了热美式和「反薄巧」，经纪人问：如果非要她喝冰薄巧、不喝就开车撞围栏的话？ 韩佳人：「那不如就撞上去吧！」对於苏子叶争议和升级版「剥虾争议」（爱人帮朋友剥虾、朋友帮爱人剥虾），韩佳人也表示全部无法容忍：「只可以帮我按住苏子叶（紫苏叶）！」



录完节目后韩佳人感慨发现了真正的自我，原来她不是喜欢聊天、只是喜欢说话XD工作人员打趣说她尝到了综艺节目的甜头，韩佳人立即表示：「所以我真的很想去《出差十五夜》。 希望以后也有类似的有趣节目。 」罗PD如果看到的话，请尽快联系韩佳人！



彩蛋来了！韩佳人录完《文明特急》做了收视率公约：如果观看次数超过100万就再来一次。 现在这期节目已经突破400万观看，所以什么时候要兑现公约呢~~



此外韩佳人担任MC之一的谈话节目《Circle House》也将在2月24日开播，和大家分享MZ世代的真实烦恼。



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