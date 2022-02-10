鄭雨盛有望時隔10年主演電視劇《跟我說愛我》，翻拍純愛日劇飾演失聰畫家

昨日韓媒Sports World報導稱鄭雨盛正在考慮出演新劇《跟我說愛我》，隨後所屬社也回應「確實接到出演邀約，正在積極考慮」！

1995年播出的《跟我說愛我（愛していると言ってくれ）》由豐川悅司和常盤貴子主演，講述失聰青年畫家與演員志願生相遇的故事，是日劇史上三大純愛劇之一。



鄭雨盛接到的角色是30多歲的失聰畫家「車振宇」（音），幼時因為原因不明的疾病失去聽力，只有美術課是不需要翻譯的時間。 一直把畫畫當做朋友和生活本身看待，在自己安靜的世界裡全身心地專注畫畫，後來成為畫家。



鄭雨盛近年來事業重心一直在電影領域，先後主演了《監諜任務》（天眼跟蹤）、《神之一手》、《阿修羅：正邪頑殺》、《金權性內幕》（The King）、《鋼鐵雨》系列、《證人》（5時恭候的證人）等作品，陸續斬獲青龍獎、百想藝術大獎等多個影帝。







電視劇方面，除了2020年底緊急接替演員裴晟佑出演SBS《飛吧開天龍》的最後4集之外，上一次擔任主演還是2011年的JTBC月火劇《噗通噗通... 他和她的心跳聲》，距離現在已經過去10年有餘。





作為演員之外，鄭雨盛還和李政宰一起創立Artist Company，為去年12月公開的Netflix劇集《寧靜海》擔任執行製片人，最近不僅在《出差十五夜》裡和旗下演員們一起做遊戲，新片《保護者》和《HUNT》也上映在即，同時還在和黃晸珉一起拍攝電影《首爾之春》。



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