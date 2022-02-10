郑雨盛有望时隔10年主演电视剧《跟我说爱我》，翻拍纯爱日剧饰演失聪画家

昨日韩媒Sports World报导称郑雨盛正在考虑出演新剧《跟我说爱我》，随后所属社也回应「确实接到出演邀约，正在积极考虑」！

1995年播出的《跟我说爱我（爱していると言ってくれ）》由丰川悦司和常盘贵子主演，讲述失聪青年画家与演员志愿生相遇的故事，是日剧史上三大纯爱剧之一。



郑雨盛接到的角色是30多岁的失聪画家「车振宇」（音），幼时因为原因不明的疾病失去听力，只有美术课是不需要翻译的时间。 一直把画画当做朋友和生活本身看待，在自己安静的世界里全身心地专注画画，后来成为画家。



郑雨盛近年来事业重心一直在电影领域，先后主演了《监谍任务》（天眼跟踪）、《神之一手》、《阿修罗：正邪顽杀》、《金权性内幕》（The King）、《钢铁雨》系列、《证人》（5时恭候的证人）等作品，陆续斩获青龙奖、百想艺术大奖等多个影帝。







电视剧方面，除了2020年底紧急接替演员裴晟佑出演SBS《飞吧开天龙》的最后4集之外，上一次担任主演还是2011年的JTBC月火剧《噗通噗通... 他和她的心跳声》，距离现在已经过去10年有余。





作为演员之外，郑雨盛还和李政宰一起创立Artist Company，为去年12月公开的Netflix剧集《宁静海》担任执行制片人，最近不仅在《出差十五夜》里和旗下演员们一起做游戏，新片《保护者》和《HUNT》也上映在即，同时还在和黄晸珉一起拍摄电影《首尔之春》。



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