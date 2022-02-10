《殭屍校園》尹燦榮(李青山)也是男一少年時期的專業戶！那些年他演過的12位男神小時候中最像他～

童星出身的尹燦榮，已經出演快30部戲劇作品啦！大家是從哪部劇注意到他的呢？ PS：除了《殭屍校園》表現得很好外，小編的話是《雖然30但仍17》

童星出身、讓許多韓劇迷都不陌生的尹燦榮（2001年4月25日生，實歲21），在《殭屍校園》中飾演守護愛情&友情、有著滿滿正義感的高中生－李青山，同時他也是各大韓劇男主演們少年時期的專業戶。

今天小編就來分享一下，他曾飾演過的男主演名單，一堆男神都還很活躍在前線呢！

▼2013年《Monstar》姜河那



▼2013年《當男人戀愛時》延宇振



▼2014年《岬童夷》李準



▼2014年：《只想為你》（原譯：媽媽）尹燦榮是主演之一，成年由朴敘俊特別出演。



▼2015年《華政》徐康俊



▼2015年《六龍飛天》卞耀漢



▼2015年《泡泡糖》李棟旭



▼2016年《吹吧微風》孫浩俊



▼2016年《浪漫醫生金師傅》柳演錫



▼2017年《王在相愛》洪宗玄



▼2017年《疑問的一勝》尹鈞相



▼2018年《雖然30但仍17》梁世宗



▼2019年《醫生耀漢》中特別客串無痛症患者，與池晟對戲的突出演技，讓許多觀眾印象很深刻。



大家是從哪部劇注意到他的呢？

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