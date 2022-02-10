《殭屍校園》尹燦榮(李青山)也是男一少年時期的專業戶！那些年他演過的12位男神小時候中最像他～

（封面圖源：IG@netflixkr、IG@leedongwook_official、Fantagio官方截圖、Esquire官方截圖、SBS《浪漫醫生金師傅》官方劇照）
童星出身的尹燦榮，已經出演快30部戲劇作品啦！大家是從哪部劇注意到他的呢？
PS：除了《殭屍校園》表現得很好外，小編的話是《雖然30但仍17》
童星出身、讓許多韓劇迷都不陌生的尹燦榮（2001年4月25日生，實歲21），在《殭屍校園》中飾演守護愛情&友情、有著滿滿正義感的高中生－李青山，同時他也是各大韓劇男主演們少年時期的專業戶。
今天小編就來分享一下，他曾飾演過的男主演名單，一堆男神都還很活躍在前線呢！
▼2013年《Monstar》姜河那
（圖源：Mnet《Monstar》播出截圖）（圖源：Mnet《Monstar》播出截圖）
▼2013年《當男人戀愛時》延宇振
（圖源：MBC《當男人戀愛時》官方劇照&演員合照）
▼2014年《岬童夷》李準
（圖源：tvN《岬童夷》官方海報 ）（圖源：tvN《岬童夷》播出截圖）
▼2014年：《只想為你》（原譯：媽媽）尹燦榮是主演之一，成年由朴敘俊特別出演。
（圖源：MBC《媽媽》播出截圖）（圖源：MBC《媽媽》播出截圖）
▼2015年《華政》徐康俊
（圖源：Fantagio官方截圖）
▼2015年《六龍飛天》卞耀漢
（圖源：SBS《六龍飛天》官方劇照）（圖源：SBS《六龍飛天》播出截圖）
▼2015年《泡泡糖》李棟旭
（圖源：IG@leedongwook）（圖源：tvN《泡泡糖》播出截圖）
▼2016年《吹吧微風》孫浩俊
（圖源：MBC《吹吧，微風啊》播出截圖）（圖源：MBC《吹吧，微風啊》播出截圖）
▼2016年《浪漫醫生金師傅》柳演錫
（圖源：SBS《浪漫醫生金師傅》官方劇照）（圖源：SBS《浪漫醫生金師傅》播出截圖）
▼2017年《王在相愛》洪宗玄
（圖源：MBC《王在相愛》官方劇照）（圖源：MBC《王在相愛》官方劇照）
▼2017年《疑問的一勝》尹鈞相
（圖源：SBS《疑問的一勝》官方劇照）（圖源：SBS《疑問的一勝》播出截圖）
▼2018年《雖然30但仍17》梁世宗
（圖源：SBS《雖然30但仍17》官方劇照）（圖源：SBS《雖然30但仍17》播出截圖）（圖源：SBS《雖然30但仍17》播出截圖）
▼2019年《醫生耀漢》中特別客串無痛症患者，與池晟對戲的突出演技，讓許多觀眾印象很深刻。
（圖源：SBS《醫生耀漢》播出截圖）
大家是從哪部劇注意到他的呢？
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