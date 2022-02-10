《僵尸校园》尹灿荣(李青山)也是男一少年时期的专业户！那些年他演过的12位男神小时候中最像他～

童星出身的尹灿荣，已经出演快30部戏剧作品啦！大家是从哪部剧注意到他的呢？ PS：除了《僵尸校园》表现得很好外，小编的话是《虽然30但仍17》

童星出身、让许多韩剧迷都不陌生的尹灿荣（2001年4月25日生，实岁21），在《僵尸校园》中饰演守护爱情&友情、有著满满正义感的高中生－李青山，同时他也是各大韩剧男主演们少年时期的专业户。

今天小编就来分享一下，他曾饰演过的男主演名单，一堆男神都还很活跃在前线呢！

▼2013年《Monstar》姜河那



▼2013年《当男人恋爱时》延宇振



▼2014年《岬童夷》李准



▼2014年：《只想为你》（原译：妈妈）尹灿荣是主演之一，成年由朴叙俊特别出演。



▼2015年《华政》徐康俊



▼2015年《六龙飞天》卞耀汉



▼2015年《泡泡糖》李栋旭



▼2016年《吹吧微风》孙浩俊



▼2016年《浪漫医生金师傅》柳演锡



▼2017年《王在相爱》洪宗玄



▼2017年《疑问的一胜》尹钧相



▼2018年《虽然30但仍17》梁世宗



▼2019年《医生耀汉》中特别客串无痛症患者，与池晟对戏的突出演技，让许多观众印象很深刻。



大家是从哪部剧注意到他的呢？

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