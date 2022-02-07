你其實是真殭屍吧！《殭屍校園》「惡霸尹奎男」劉仁秀練習爬行，好怕他直接衝出螢幕啊

看《殭屍校園》的各位小夥伴，你們有被最大反派-校園惡霸尹奎男給嚇到嗎？？

Netflix原創韓劇《殭屍校園》改編自作家朱東民的人氣網路漫畫，從2009年連載開始就常年出現在人氣榜中，如今翻拍成了真人版自然也備受矚目。 因為是校園劇，主演陣容也都是一批年輕演員，平均年齡只有20歲哦。 他們憑藉亮眼的演技火速出圈，其中一位尤其引人注目，因為他出演的是比殭屍還可怕的惡人校霸尹奎男。



尹奎男的扮演者是1998年生的劉仁秀，憑著惡毒兇狠的眼神以及喪失人性的半人半屍不死之身形象成功得把大家嚇得雞皮疙瘩，每次登場都看得人脊背直竄冷風。 導演李在奎曾經透露為了形象刻畫出殭屍的動態，他讓演員們不停模仿「殭屍舞」，所有演員都很努力地學習殭屍行為，而劉仁秀在這方面尤為突出，看完他的練習影片，大家忍不住直呼「這簡直就是被殭屍附身的水準」。



最近劉仁秀在個人IG上公開了《殭屍校園》拍攝現場的多段影片，只見他「嘩」地一下撥開面前的遮擋物，睜著一隻眼閉著一隻眼地現身，嘴角掛著讓人毛骨悚然的微笑，頓時讓人看得頭皮發麻。 這並不是劉仁秀最滲人的影片，還有一段他練習殭屍的內容，只見他如同一堆爛泥一樣躺在地上，渾身軟若無骨，只有幾處關節僵硬著，多看幾眼都覺得下一秒他就要衝出螢幕來咬你脖子了。 引得無數網友留言：「坦白吧，你就是殭屍吧」、「這是被殭屍附身了吧」、「演技太強了，我已經開始摸脖子了」等。

憑藉《殭屍校園》而人氣急升的劉仁秀，明明在劇中壞到令人髮指，但私下卻是帥氣的小歐巴啦！他的實力演技也備受認可，你有沒有被他圈粉呢！！



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