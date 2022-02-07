你其实是真僵尸吧！《僵尸校园》「恶霸尹奎男」刘仁秀练习爬行，好怕他直接冲出萤幕啊

看《僵尸校园》的各位小伙伴，你们有被最大反派-校园恶霸尹奎男给吓到吗？？

Netflix原创韩剧《僵尸校园》改编自作家朱东民的人气网路漫画，从2009年连载开始就常年出现在人气榜中，如今翻拍成了真人版自然也备受瞩目。 因为是校园剧，主演阵容也都是一批年轻演员，平均年龄只有20岁哦。 他们凭藉亮眼的演技火速出圈，其中一位尤其引人注目，因为他出演的是比僵尸还可怕的恶人校霸尹奎男。



尹奎男的扮演者是1998年生的刘仁秀，凭著恶毒凶狠的眼神以及丧失人性的半人半尸不死之身形象成功得把大家吓得鸡皮疙瘩，每次登场都看得人脊背直窜冷风。 导演李在奎曾经透露为了形象刻画出僵尸的动态，他让演员们不停模仿「僵尸舞」，所有演员都很努力地学习僵尸行为，而刘仁秀在这方面尤为突出，看完他的练习影片，大家忍不住直呼「这简直就是被僵尸附身的水准」。



最近刘仁秀在个人IG上公开了《僵尸校园》拍摄现场的多段影片，只见他「哗」地一下拨开面前的遮挡物，睁著一只眼闭著一只眼地现身，嘴角挂著让人毛骨悚然的微笑，顿时让人看得头皮发麻。 这并不是刘仁秀最渗人的影片，还有一段他练习僵尸的内容，只见他如同一堆烂泥一样躺在地上，浑身软若无骨，只有几处关节僵硬著，多看几眼都觉得下一秒他就要冲出萤幕来咬你脖子了。 引得无数网友留言：「坦白吧，你就是僵尸吧」、「这是被僵尸附身了吧」、「演技太强了，我已经开始摸脖子了」等。

凭藉《僵尸校园》而人气急升的刘仁秀，明明在剧中坏到令人发指，但私下却是帅气的小欧巴啦！他的实力演技也备受认可，你有没有被他圈粉呢！！



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