《出差十五夜2》孔劉＆裴斗娜挑戰「寂靜中的吶喊」！第一次見到如此慎重的人，前幾秒真的寂靜XD

4日公開的《出差十五夜2》是由《寧靜海》演員們孔劉、裴斗娜、李準、金善映、李茂生、李勝旭和製作人鄭雨盛出演的下集。

這集中，他們挑戰經典遊戲「寂靜中的吶喊」，第一組由李準負責說明、李茂生負責答題。李準喊得超大聲，還變成古裝劇的語氣，但李茂生一直接收不到，整個超懵又超冷靜！ 李準看到ET還大喊：「外～星～人。」一旁正在喝水的孔劉還笑了出來。



第二組由孔劉說明、裴斗娜答題。孔劉看到第一個問題「小王子」馬上遇到挫折，獨自陷入思考，冷落了現場所有人，羅PD：「不是...總是得說點什麼吧？」裴斗娜也大喊：「什麼呀！快點出題！」真的是第一次在「寂靜中的吶喊」見到如此慎重的人 XD



而孔劉全力以赴使用嘴型（讓人想起了P.O），從頭到腳都在努力，看到新的問題又馬上陷入沈思，甚至露出哀傷的表情，幸好裴斗娜真的很會猜題。到了「KANU」問題時，孔劉一直說著「孔劉人間OO、孔劉咖啡」，裴斗娜也疑惑：「那是什麼？孔劉咖啡？」結果一直回放孔劉咖啡，幸好最後有答出是KANU，雖然說自己沒什麼物慾，但還是想拿第一名呢 XD



最後一組由李勝旭說明、金善映猜題，雖然提前商議好，但似乎分配錯了任務，金善映一直按照自己想聽的去猜題 XD 到了「蒙娜麗莎」問題時，李勝旭還直接用表情說明，最後還是沒猜出來。



獲得第一名的是孔劉＆裴斗娜，獎品是拿到可以刷100萬韓幣的信用卡；第二名是李準＆李茂生，拿到了商品券；最後一名的李勝旭＆金善映則拿到了賀卡，上面還有羅PD的簽名。

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