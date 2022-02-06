《出差十五夜2》孔刘＆裴斗娜挑战「寂静中的呐喊」！第一次见到如此慎重的人，前几秒真的寂静XD

4日公开的《出差十五夜2》是由《宁静海》演员们孔刘、裴斗娜、李准、金善映、李茂生、李胜旭和制作人郑雨盛出演的下集。

这集中，他们挑战经典游戏「寂静中的呐喊」，第一组由李准负责说明、李茂生负责答题。李准喊得超大声，还变成古装剧的语气，但李茂生一直接收不到，整个超懵又超冷静！ 李准看到ET还大喊：「外～星～人。」一旁正在喝水的孔刘还笑了出来。



第二组由孔刘说明、裴斗娜答题。孔刘看到第一个问题「小王子」马上遇到挫折，独自陷入思考，冷落了现场所有人，罗PD：「不是...总是得说点什么吧？」裴斗娜也大喊：「什么呀！快点出题！」真的是第一次在「寂静中的呐喊」见到如此慎重的人 XD



而孔刘全力以赴使用嘴型（让人想起了P.O），从头到脚都在努力，看到新的问题又马上陷入沈思，甚至露出哀伤的表情，幸好裴斗娜真的很会猜题。到了「KANU」问题时，孔刘一直说著「孔刘人间OO、孔刘咖啡」，裴斗娜也疑惑：「那是什么？孔刘咖啡？」结果一直回放孔刘咖啡，幸好最后有答出是KANU，虽然说自己没什么物欲，但还是想拿第一名呢 XD



最后一组由李胜旭说明、金善映猜题，虽然提前商议好，但似乎分配错了任务，金善映一直按照自己想听的去猜题 XD 到了「蒙娜丽莎」问题时，李胜旭还直接用表情说明，最后还是没猜出来。



获得第一名的是孔刘＆裴斗娜，奖品是拿到可以刷100万韩币的信用卡；第二名是李准＆李茂生，拿到了商品券；最后一名的李胜旭＆金善映则拿到了贺卡，上面还有罗PD的签名。

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