不小心拿成女二劇本的男演員！《衣袖紅鑲邊》姜勛變成心機綠茶，《不可殺》李準對李陣郁格外執著

歡迎大家分享心目中的名單！像是「男二對男一特別關注」、「男二對女主沒興趣」、「看著看著彷彿變成了女二」、「還有可能心機很重又特別執著」，大家腦海中有浮現誰的臉孔嗎？XD

兩男愛女一的三角戀已經看了很多，但男二跟女一同時攻略男一的安排，可以說是特別新鮮有趣，男二甚至是不小心會變成心機女二，還對男一特別執著，這種人設感覺就特別帶感，還讓觀眾們有更多的想像空間！

▼近期最常被叫「女二號的男演員」，就是《衣袖紅鑲邊》裡，姜勛飾演的洪國榮、洪德老啦！由於對王的忠誠和心機，不僅不喜歡女主的存在，把她視為眼中釘，還跟女主同時爭奪起男一的寵愛與關注，只要對男一（王）沒有幫助的閒雜人等，一率除掉以免成為後患或絆腳石。（台詞有時太曖昧還會讓演員本人懷疑人生XD）



深情指數：★★★★★★★



李俊昊：「你終究還是不會成為我的人，不管我再怎麼等待！」

姜勛：「微臣…不是殿下的人嗎？從來…就不是殿下的人嗎？」

李俊昊：「你從來…都不是我的人。」

姜勛：「請您殺了微臣吧，我已經失去活下去的希望了。」

▼《黑道律師文森佐》特別出演的金聖喆，雖然不是此劇的男二，但相信大家對他左一句「太皓～」、右一句「太皓～」給洗腦了吧！XD 雖然只是特別出演了一下子，卻有著滿滿的存在感，短暫與宋仲基的緣分，給觀眾們留下了極為深刻的印象，這位黃金客串太會演了啦！



深情指數：★★★★★



▼《遠看是蔚藍的春天》裴仁赫飾演的南秀賢學長，從無情又冷漠不願經營人際關係的模樣，到慢慢被呂俊（朴志訓 飾）給融化了冰山，兩人還同居互相照顧彼此，日久生情有了革命情感，成為一對好夥伴、好兄弟。



深情指數：★★★★



▼《不可殺：永生之靈》李準飾演的玉圪泰，可以說是對端活（李陣郁 飾）特別執著了千年之久，還為了殺掉女主一直糾纏著端活，還威脅男主要殺光他身邊的人，兩人的牽絆也極深，命運更將他們倆糾纏在一起。



深情指數：★★★★★★★★★



大家印象最深刻的角色是誰呢？！

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