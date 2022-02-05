不小心拿成女二剧本的男演员！《衣袖红镶边》姜勋变成心机绿茶，《不可杀》李准对李阵郁格外执著

欢迎大家分享心目中的名单！像是「男二对男一特别关注」、「男二对女主没兴趣」、「看著看著彷佛变成了女二」、「还有可能心机很重又特别执著」，大家脑海中有浮现谁的脸孔吗？XD

两男爱女一的三角恋已经看了很多，但男二跟女一同时攻略男一的安排，可以说是特别新鲜有趣，男二甚至是不小心会变成心机女二，还对男一特别执著，这种人设感觉就特别带感，还让观众们有更多的想像空间！

▼近期最常被叫「女二号的男演员」，就是《衣袖红镶边》里，姜勋饰演的洪国荣、洪德老啦！由於对王的忠诚和心机，不仅不喜欢女主的存在，把她视为眼中钉，还跟女主同时争夺起男一的宠爱与关注，只要对男一（王）没有帮助的闲杂人等，一率除掉以免成为后患或绊脚石。（台词有时太暧昧还会让演员本人怀疑人生XD）



深情指数：★★★★★★★



李俊昊：「你终究还是不会成为我的人，不管我再怎么等待！」

姜勋：「微臣…不是殿下的人吗？从来…就不是殿下的人吗？」

李俊昊：「你从来…都不是我的人。」

姜勋：「请您杀了微臣吧，我已经失去活下去的希望了。」

▼《黑道律师文森佐》特别出演的金圣喆，虽然不是此剧的男二，但相信大家对他左一句「太皓～」、右一句「太皓～」给洗脑了吧！XD 虽然只是特别出演了一下子，却有著满满的存在感，短暂与宋仲基的缘分，给观众们留下了极为深刻的印象，这位黄金客串太会演了啦！



深情指数：★★★★★



▼《远看是蔚蓝的春天》裴仁赫饰演的南秀贤学长，从无情又冷漠不愿经营人际关系的模样，到慢慢被吕俊（朴志训 饰）给融化了冰山，两人还同居互相照顾彼此，日久生情有了革命情感，成为一对好伙伴、好兄弟。



深情指数：★★★★



▼《不可杀：永生之灵》李准饰演的玉圪泰，可以说是对端活（李阵郁 饰）特别执著了千年之久，还为了杀掉女主一直纠缠著端活，还威胁男主要杀光他身边的人，两人的牵绊也极深，命运更将他们俩纠缠在一起。



深情指数：★★★★★★★★★



大家印象最深刻的角色是谁呢？！

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