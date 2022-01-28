《那年，我們的夏天》特輯彩蛋！志雄：「我下個月要結婚了，是大家想的那個人」雄延秀CP婚後依舊超甜♥

《那年，我們的夏天》在27日播出特輯《那年我們：The Movie》。

在演員們真實的採訪的同時，將16集的故事用4個章節重新構成，像一部電影一樣回顧。通過讓觀眾們記住特別意義的場面、台詞，以及對角色的解說。



特輯中，四位主演也用訪談的方式，公開他們「Happy Ending」背後的故事♥



金志雄（金聖喆 飾）：「我過得很好！啊～還有...我下個月就要結婚了，應該是大家想的那個人（彩蘭）。原本很難受，但想藉這個機會跟大家說聲謝謝，我會好好生活。」



NJ（盧正義 飾）：「崔雄？崔雄是誰？啊～那個只畫建築物的插畫家嗎？我沒有那麼喜歡他啦！不過，明天不是說開展示會嗎？我也不是特意去看他的，只是好奇而已。」（NJ黑色頭髮又更美了！）



崔雄（崔宇植 飾）：「我們嗎？我們依舊過得很好！但是國延秀變得有點奇怪，明明知道我最近在準備展示會非常忙碌，但總是跟我說一起去看櫻花，那種花落時漂亮的花有什麼好看的？但是我依然愛著國延秀，即使如此也是愛著她。」



國延秀（金多美 飾）：「他這麼說嗎？真正變得奇怪的人是崔雄！變得只專注於工作，真的不懂一點浪漫，還有變得最多的是...把我愛你這句話掛在嘴邊，他總是這樣我也沒辦法，我也只好一直愛他了。」



這也讓不少網友留言：「沒辦法，只能等第二季了」、「羅PD...宇植多美的《寒假》，或者《出差十五夜》也好」、「現在延秀說要去看櫻花，真是瘋了」、「下個月的婚禮地址跟我說，拜託叫我吧」、「這樣的小可愛們... 馬上回來」、「NJ真的好漂亮」、「讓人期待第二季的電視劇是第一次」等等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞